उत्तराखंड : केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ, सात लोगों की मौत! उठे सुरक्षा पर सवाल

नारी डेस्क: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। रविवार सुबह गौरीकुंड के पास एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में हेलिकॉप्टर के पायलट समेत सभी यात्री मारे गए हैं।

हेलिकॉप्टर केदारनाथ से फाटा की ओर जा रहा था, तभी गौरीकुंड के पास खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों को हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मृतकों के शव जिला अस्पताल भेज दिए गए हैं।

Uttarakhand helicopter crash | Today, at around 5:20 am, a helicopter, which was going from Shri Kedarnath Dham to Guptkashi, crashed near Gaurikund. There were six passengers, including the pilot (5 adults and 1 child)



