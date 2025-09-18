19 SEPFRIDAY2025 2:48:05 PM
Nari

गड़बड़ पेट की वजह से बार-बार ट्रैवल प्लान हो जाता है खराब? अपनाएं ये आसान टिप्स

  Edited By Monika,
  Updated: 18 Sep, 2025 12:47 PM
नारी डेस्क : बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन पेट की समस्या या IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) जैसी परेशानियों की वजह से प्लान को टालना पड़ता है। खासकर लंबे सफर, अनजान जगह का खाना और टॉयलेट की कमी जैसी चीजें इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए तो इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे पेट की समस्या से जूझने वाले लोग भी बिना किसी चिंता के यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

पहले से पूरी प्लानिंग करें

यात्रा पर निकलने से पहले अपने गंतव्य की पूरी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। यह जान लें कि वहां आसपास टॉयलेट की सुविधा कितनी उपलब्ध है, पास में सुपरमार्केट या मेडिकल स्टोर है या नहीं, और ऐसे रेस्टोरेंट्स कहां हैं जहां IBS-फ्रेंडली या हेल्दी खाना मिल सके। साथ ही, अपनी जरूरी दवाइयां और एक छोटा हेल्थ किट भी अपने साथ जरूर रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में काम आ सके।

PunjabKesari

ऐसी जगह रुकें जहां किचन की सुविधा हो

अगर संभव हो तो ऐसी होटल या गेस्ट हाउस चुनें जहां किचन या सेल्फ-कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इससे आप अपनी डाइट पर आसानी से नियंत्रण रख पाएंगे और खुद का खाना बना कर सुरक्षित और सेहतमंद भोजन कर सकेंगे।

डेस्टिनेशन का चुनाव सोच-समझकर करें

अगर लंबी फ्लाइट या घंटों की बस यात्रा से आपकी तबीयत प्रभावित हो सकती है, तो बेहतर होगा कि नजदीकी जगहों को प्राथमिकता दें। यात्रा का मौसम, सुविधाएं और सफर की दूरी जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अपना डेस्टिनेशन चुनें, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।

नींद और एक्सरसाइज को नजरअंदाज न करें

यात्रा के दौरान भी अच्छी नींद लेना और थोड़ी-बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। समय पर सोना और उठना आपकी बॉडी क्लॉक को संतुलित रखता है, वहीं हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे पेट की समस्याएं कम रहती हैं और आप तरोताजा महसूस करते हैं।

PunjabKesari

विदेश यात्रा पर लोकल भाषा के कुछ जरूरी वाक्य सीखें

अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वहां की भाषा में कुछ महत्वपूर्ण वाक्य सीखना फायदेमंद होगा, जैसे “क्या इसमें दूध या डेयरी है? या मैं ग्लूटेन नहीं खा सकता। इससे आप गलत खाना खाने से बच सकेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे।

ट्रैवल किट हमेशा साथ रखें

ट्रैवल के दौरान एक इमरजेंसी किट साथ रखना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी IBS या पेट से जुड़ी नियमित दवाइयां, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS), एक्स्ट्रा कपड़े और नजदीकी अस्पताल या फार्मेसी की जानकारी जरूर शामिल होनी चाहिए। इससे किसी भी आपात स्थिति में आप तैयार रहेंगे और परेशानियों से बच सकेंगे।

थोड़ी सी तैयारी, समझदारी और प्लानिंग के साथ पेट की समस्याओं के बावजूद भी यात्रा का पूरा आनंद लिया जा सकता है। अगर आप उपरोक्त टिप्स को अपनाते हैं, तो अगली बार ट्रैवल प्लान को टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
 

