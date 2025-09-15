Twinkle Khanna का 21 दिन का चेलेंज! ये Healthy Recipe खा ली तो ना 'कोलेस्ट्रॉल' होगा ना डायबिटीज, Skin दिखेंगी ज्वां

नारी डेस्कः इस समय ट्विंकल खन्ना लाइमलाइट में हैं। दरअसल, काजोल और ट्विंकल का शो टू मच जल्दी ही आने वाला है जिसमें दोनों अपने सेलिब्रिटीज गेस्ट के साथ खूब मस्ती करने वाली हैं। वैसे ट्रेलर लॉन्च पर स्पॉट हुई ट्विंकल खन्ना को देखकर लोग हैरान रह गए क्योंकि ट्विंकल बहुत ग्लोइंग और फिट नजर आ रही थी। फिटनेस की बात करें तो ट्विंकल ने वक्त पर खाया और जो भी खाया हैल्दी खाया। ट्विंकल खन्ना की हैल्दी स्किन और बालों का राज हर कोई जानना चाहता है जिसका राज कुछ ओर नहीं उनकी हैल्दी डाइट ही है।

एक बार फैंस के साथ उन्होंने अपनी हैल्दी मखाना रेसिपी भी बताई और कहा कि अगर 21 दिन इस हैल्दी स्नैक्स को खाया तो हैल्दी कार्ब्स और आयरन-कैल्शियम भरपूर सेचुरेटेड फैट्स मिलेगी और कोलेस्ट्रोल लेवल कम होगा। इससे डायबिटीज कंट्रोल होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा,स्ट्रैस कम होगा, किडनी को फायदा होगा, ब्लड प्रैशर कंट्रोल में रहेगा, दिल हैल्दी रहेग और एंटी एजिंग गुण हैं तो स्किन भी जवां रहेगी।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगाः

• 2 टीस्पून घी

• 1/2 टीस्पून मस्टड सीड्स(राई)

• 1 कप मखाना

• 8 से 10 करी पत्ते

• 2 हरी मिर्च

• नमक स्वादानुसार



बस पेन में 2 टीस्पून घी गर्म करें इसमें राई, 8-10 करी पत्ता, हरी मिर्च और मखाना और स्वादानुसार नमक डालें और हल्का रोस्ट कर लें। गर्मा-गर्म स्नैक की तरह खाएं।

कैसे फायदेमंद है मखाना ?

मखाना जिसे लोट्स सीड, फोक्स नट प्रिकली लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती पानी में होने की वजह से इसमें कोई केमिकल फर्टीलाइजर इस्तेमाल नहीं होता इसलिए यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक फूड है, जिसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।



हालांकि फिटनेस से इंप्रैस करने वाली ट्विंकल अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस नहीं कर पाई थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन लगातार फिल्में फ्लॉप होते देख उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। शादी के बाद उन्होंने फैमिली में फोक्स किया अब वो एक राइटर है। वह कई किताबें लिख चुकी हैं और अब तक तीन सबसे अधिक बिकने वाले नोवल्स पब्लिश किए हैं।