टीवी की ‘आनंदी’ बनने जा रही दुल्हन, स्कूटी पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी

टीवी की ‘आनंदी’ बनने जा रही दुल्हन, स्कूटी पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी

नारी डेस्क:  टीवी की छोटी आनंदी यानी अविका गौर आखिरकार दुल्हन बनने जा रही हैं। उनका लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी बारात लेकर निकल चुके हैं। सबसे खास बात ये रही कि मिलिंद किसी लग्जरी कार या घोड़ी पर नहीं, बल्कि स्कूटी पर बारात लेकर पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनकी यह अनोखी एंट्री छाई हुई है।

दूल्हे के लुक ने खींचा ध्यान

मिलिंद ने इस मौके पर पीच कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। उनका दूल्हा लुक बेहद शाही लग रहा था। चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक साफ बता रही थी कि वो अविका को दुल्हन के रूप में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिलिंद जमकर बारातियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

शो के सेट पर हो रही शादी

अविका और मिलिंद की शादी किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं, बल्कि रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर हो रही है। कपल इन दिनों इसी शो में साथ नजर आ रहा है। मेकर्स ने इसे और भी स्पेशल बनाने के लिए उनकी शादी को शो का हिस्सा बना दिया है।

टेलीकास्ट की तारीखें

हालांकि शादी 30 सितंबर को हो रही है, लेकिन दर्शक इसे टीवी पर 10 और 11 अक्टूबर को देख पाएंगे। इसका मतलब है कि कपल की शादी सिर्फ परिवार या दोस्तों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा देश इस जश्न का हिस्सा बनेगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अविका और मिलिंद की लव स्टोरी

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर है। अविका 28 साल की हैं जबकि मिलिंद 34 साल के हैं। जब अविका सिर्फ 23 साल की थीं, तभी उनकी पहली मुलाकात मिलिंद से हुई थी। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदली और अब दोनों एक-दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हैं।

अविका गौर की शादी की खबर ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। सबकी निगाहें अब उनकी दुल्हन वाले लुक पर टिकी हैं, जिसकी झलक देखने का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है।  

 

