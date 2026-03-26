27 MARFRIDAY2026 3:54:07 PM
Nari

गर्मियों में कॉटन साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज डिज़ाइन, हर मौके पर दिखें स्टाइलिश

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Mar, 2026 02:26 PM
गर्मियों में कॉटन साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज डिज़ाइन, हर मौके पर दिखें स्टाइलिश

नारी डेस्क: गर्मियों का मौसम आते ही महिलाएं अपने वार्डरोब में हल्के और आरामदायक कपड़ों को शामिल करना पसंद करती हैं। ऐसे में कॉटन साड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर उभरती है। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि कॉटन साड़ी आपको सिंपल लुक देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही ब्लाउज डिज़ाइन के साथ यही साड़ी आपको ऑफिस से लेकर पार्टी तक बोल्ड और ब्यूटीफुल बना सकती है।

डीप वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज

डीप वी-नेक स्लीवलेस ब्लाउज डिज़ाइन ब्लॉक प्रिंट साड़ियों के साथ बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लगता है। इसका डीप वी-नेक और स्लीवलेस पैटर्न इसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक का बेहतरीन मिश्रण बनाता है। इस ब्लाउज को आप हैवी सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करके किसी भी फंक्शन या पार्टी में एक बोल्ड और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।

PunjabKesari

हॉल्टर-नेक ब्लाउज

हॉल्टर-नेक ब्लाउज गर्मियों के लिए एक शानदार और स्टाइलिश ऑप्शन है। इसका हाई-नेक और स्लीवलेस डिज़ाइन आपको कूल और कम्फर्टेबल रखने के साथ-साथ मॉडर्न लुक भी देता है। अजरख या बाटिक प्रिंट के साथ यह ब्लाउज एक खूबसूरत एथनिक टच देता है, जबकि सामने लगे गोल्डन बटन इसे और भी खास और एलिगेंट बनाते हैं।

PunjabKesari

इकत क्रॉस-ओवर बैक ब्लाउज

इकत क्रॉस-ओवर बैक ब्लाउज उन महिलाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपने लुक में कुछ यूनिक और स्टाइलिश जोड़ना चाहती हैं। इसका क्रॉस-ओवर बैक डिजाइन इसे खास और आकर्षक बनाता है, जबकि स्लीवलेस और क्रॉप्ड स्टाइल गर्मियों के लिए इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। इस ब्लाउज की खासियत यह है कि इसे आप साड़ी के साथ-साथ स्कर्ट के साथ भी आसानी से पेयर कर सकती हैं, जिससे आपको एक ट्रेंडी और मॉडर्न लुक मिलता है।

PunjabKesari

असिमेट्रिकल अंगरखा स्टाइल ब्लाउज

असिमेट्रिकल अंगरखा स्टाइल ब्लाउज गर्मियों के लिए एक फ्रेश और बोल्ड फैशन चॉइस है। इसका असिमेट्रिकल फ्रंट कट इसे यूनिक और आकर्षक बनाता है, जबकि अंगरखा स्टाइल क्लोजर इसमें ट्रेडिशनल एलिगेंस जोड़ता है। ब्राइट कलर और स्लीवलेस पैटर्न के साथ यह ब्लाउज आपके लुक को मॉडर्न टच देता है, जिसे आप सिंपल या कॉन्ट्रास्टिंग साड़ी के साथ पहनकर स्टाइलिश नजर आ सकती हैं।

PunjabKesari

इंडिगो इकत जैकेट-स्टाइल ब्लाउज

इंडिगो इकत जैकेट-स्टाइल ब्लाउज स्टाइल और कम्फर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो ऑफिस और कैजुअल दोनों मौकों के लिए परफेक्ट रहता है। इसका V-नेक डिज़ाइन और सामने लगे वुडन बटन इसे एक क्लासी और रस्टिक लुक देते हैं, जबकि जैकेट-स्टाइल पैटर्न इसे मॉडर्न टच प्रदान करता है। यह ब्लाउज खासतौर पर खादी या प्लेन साड़ी के साथ बेहद शानदार लगता है और आपको एक सॉफिस्टिकेटेड इंडो-फ्यूजन लुक देता है।

PunjabKesari

बैकलेस हॉल्टर ब्लाउज

बैकलेस हॉल्टर ब्लाउज पार्टी के लिए एक बोल्ड और ग्लैमरस ऑप्शन है, जो आपके लुक को तुरंत आकर्षक बना देता है। इसका बैकलेस और टाई-अप डिज़ाइन कंधों और पीठ को खूबसूरती से हाइलाइट करता है, जिससे आप स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। यह ब्लाउज कैजुअल आउटिंग से लेकर पार्टी तक हर मौके के लिए परफेक्ट है और आपको एक ट्रेंडी, मॉडर्न लुक देता है।

PunjabKesari

शर्ट-स्टाइल स्ट्राइप्ड ब्लाउज

शर्ट-स्टाइल स्ट्राइप्ड ब्लाउज ऑफिस वियर के लिए एक क्लासी और स्मार्ट चॉइस है, जो आपको प्रोफेशनल के साथ-साथ मॉडर्न लुक भी देता है। इसका कॉलर नेक और स्लीवलेस डिजाइन इसे फॉर्मल टच देता है, जबकि साइड स्लिट इसमें एक यूनिक और स्टाइलिश ट्विस्ट जोड़ता है। यह ब्लाउज इंडो-फ्यूजन स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे आप कॉटन साड़ी के साथ पेयर करके एक एलिगेंट और ट्रेंडी लुक पा सकती हैं।

PunjabKesari

कॉटन साड़ी को स्टाइलिश बनाने का राज उसके ब्लाउज डिज़ाइन में छिपा है। सही ब्लाउज चुनकर आप अपने लुक को पूरी तरह बदल सकती हैं। चाहे ऑफिस मीटिंग हो या पार्टी।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it