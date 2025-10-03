03 OCTFRIDAY2025 8:49:53 PM
मां-बाप के लिए बड़ी चेतावनी! ये Syrup देने की गलती ना कर बैठें, बच्चे की किडनी फेल कर रही

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 03 Oct, 2025 08:28 PM
नारी डेस्कः पिछले कुछ दिनों में देश भर में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत और बड़ी संख्या में बीमार पड़ने व किडनी फेल होने जैसे मामले सुनने को मिल रहे हैं। राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य से जुड़े इन मामलों ने सबकी नींद उड़ा दी है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में बच्चों को बांटे गए एक खांसी के सिरप से जुड़ी घटनाओं ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सिरप का नाम ColdRif है, जिसे Kaysons Pharma नामक कंपनी ने तैयार किया है। इसमें Dextromethorphan Hydrobromide नामक सक्रिय तत्व होता है जो खांसी के इलाज में उपयोग होता है। हालांकि, यह सिरप बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 सितंबर के बाद से लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी बच्चों को खांसी-जुकाम और बुखार था। माता-पिता ने स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर कोल्ड्रिफ (Coldrif) और नेक्सट्रॉस-डीएस (Nextro-DS) नामक कफ सिरप दिया। लेकिन सिरप पीने के कुछ ही दिनों बाद बच्चों में यूरिन बंद होने की समस्या देखी गई। बायोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि बच्चों की किडनी फेल हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और शक सीधा इन सिरप पर जा रहा है।

कफ सिरप में छिपा जहर

डॉक्टरों ने बताया कि कफ सिरप में कभी-कभी मिलावटी या घटिया कच्चा माल मिलाने से डाइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) जैसी खतरनाक चीज पहुंच जाती है। यह केमिकल असल में एंटीफ्रीज़, पेंट और प्लास्टिक बनाने में काम आता है। भारत में इसका उपयोग दवाओं में पूरी तरह बैन है। अगर गलती से भी यह शरीर में चला जाए तो यह सीधे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। इस पूरे मामले ने दवा आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक बच्चों के परिजन इसे लापरवाही नहीं बल्कि हत्या मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
सिरप से जुड़ी घटनाएं

राजस्थान: सीकर और भरतपुर जिलों में इस दवा के सेवन से कुछ बच्चों की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में एक डॉक्टर ने सिरप की सुरक्षा जांचने के लिए खुद इसे पिया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई और वे सड़क किनारे अचेत पड़ा मिला। साथ ही, एंबुलेंस ड्राइवर भी सिरप पीने के बाद बीमार हो गया, लेकिन इलाज से उसकी जान बच गई।
मध्यप्रदेश: छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस डीएस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले तत्व मिले थे जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बच्चों की किडनी पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, इन सिरपों में मौजूद जहरीले तत्व बच्चों की किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अधिक मात्रा में इन सिरपों का सेवन करने से पेशाब में कमी, पेट दर्द और किडनी की विफलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सरकार की सख्त कार्रवाई

राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए सिरप की 22 बैचों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगभग 1.33 लाख बोतलें बच्चों में बांटी जा चुकी थीं, जिनमें से 8,200 बोतलें अब नष्ट की जाएंगी। दवा निर्माता कंपनी केसॉन फार्मा की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है।

माता-पिता के लिए चेतावनी

डॉक्टर की सलाह: बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई भी दवा न दें।

सिरप की पहचान: सिरप की पैकिंग पर उसकी सामग्री और निर्माण की तारीख जरूर चेक करें। सिरप की पैकिंग और बैच नंबर की जांच करें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद को उपयोग में न लाएं।

लक्षणों पर ध्यान: अगर सिरप लेने के बाद बच्चे में उल्टी, चक्कर, सुस्ती या पेशाब में कमी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 

क्या यह सिरप बच्चों के लिए खतरनाक है?

यह सिरप 2 साल से छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें Dextromethorphan Hydrobromide होता है, जो बच्चों में सांस की समस्या, चक्कर, उल्टी, बेहोशी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। Kaysons Pharma कंपनी की गुणवत्ता नियंत्रण में समस्याएं रही हैं, और यह पहले भी नियमों का उल्लंघन कर चुकी है।

डिस्कलैमर: बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ColdRif सिरप बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुआ है और इसके सेवन से किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

