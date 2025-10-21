नारी डेस्क : अगर आप कुछ चटपटा, गर्म और स्वाद से भरपूर खाना चाहते हैं, तो टमाटर चिली नूडल सूप आपके लिए एकदम सही डिश है। इसमें टमाटर की खटास, मिर्च की तीखापन और नूडल्स का मज़ा एक साथ मिलता है। यह सूप न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट भरने वाला भी है। इसे आप शाम के स्नैक के रूप में या हल्के डिनर में सर्व कर सकते हैं।

Servings - 3

सामग्री

पानी – 500 मिलीलीटर

टमाटर – 120 ग्राम

प्याज़ – 100 ग्राम

कश्मीरी लाल मिर्च – 1 ग्राम

सूखी लाल मिर्च – 1 ग्राम

हरी मिर्च – 2

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

पानी – 180 मिलीलीटर

सोया सॉस – 2 छोटे चम्मच

सिरका – 2 छोटे चम्मच

टमाटर कैचअप – 2 बड़े चम्मच

ऑरेगैनो – 1 छोटा चम्मच

चिली फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

सफेद तिल – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच

टेस्टमेकर – 2 बड़े चम्मच

पानी – 1 बड़ा चम्मच

पानी – 700 मिलीलीटर

इंस्टेंट नूडल्स – 70 ग्राम

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

हरी प्याज़ (स्प्रिंग ऑनियन) – 4 ग्राम

हरी प्याज़ – सजावट के लिए

बनाने की विधि

1. एक कड़ाही में 500 मिलीलीटर पानी उबालें। अब इसमें टमाटर, प्याज़, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालें और ढककर 8–10 मिनट तक पकाएं।

2. अब गैस बंद करें और मिश्रण को छान लें और इसे 15 मिनट तक ठंडा होने दें।

3. जब मिश्रण ठंडा हो जाए, इसे मिक्सर में डालें और 180 मिलीलीटर पानी मिलाकर स्मूद प्यूरी तैयार करें।

4. एक बाउल में सोया सॉस, सिरका, टमाटर कैचअप, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, सफेद तिल, काली मिर्च, टेस्टमेकर और 1 बड़ा चम्मच पानी डालें। इसे अच्छे से मिक्स करके सॉस तैयार करें।

5. अब एक पैन में तैयार टमाटर की प्यूरी डालें और 1–2 मिनट तक चलाएं। फिर इसमें 700 मिलीलीटर पानी और तैयार सॉस डालें। सब कुछ मिलाकर उबाल आने दें।

6. अब इसमें इंस्टेंट नूडल्स और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

7. हरी प्याज़ (स्प्रिंग ऑनियन) डालें, ढककर 2–3 मिनट तक पकाएं।

8. ढक्कन हटाकर एक बार फिर चलाएं और गैस बंद कर दें।

9. तैयार सूप को सर्विंग बाउल में निकालें, ऊपर से हरी प्याज़ से गार्निश करें।

10. गरमा-गरम टोमाटो चिली नूडल सूप परोसें और स्वाद का आनंद लें!

