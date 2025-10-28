Women Care: 40 के बाद इस तरह रखें महिलाएं खुद को फिट

नारी डेस्क: बढ़ती उम्र के साथ-साथ महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। खासतौर पर 40 के बाद महिलाओं को शरीर पर ध्यान देना शुरु कर देना चाहिए। इस उम्र के बाद महिलाएं पहले जैसा लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते क्योंकि 40 के बाद मेटाबॉल्जिम स्लो होने लगता है। ऐसे में शरीर को कोई भी चीज पचाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज आपको इस आर्टिकल के जरिए बताते हैं कि 40 के बाद आपको कैसे डाइट अपनानी चाहिए और आप इस दौरान खुद को फिट कैसे रख सकते हैं.....

कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं

शरीर को यदि आप डिटॉक्स रखना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में यदि पानी पिएंगे तो आपके शरीर में से पानी की कमी दूर होगी।

जरुर खाएं ऐसी चीजें

40 के बाद अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। डेयरी प्रोडक्ट्स, बाजरा आदि का सेवन करें ताकि इनमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएं। इसके अलावा सोयाबीन का सेवन करें। फाइबर से भरपूर चीजें डाइट में शामिल करें ताकि आपकी आंतें स्वस्थ रहें।

एक्सरसाइज करें

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 के बाद खुद को फिट रखने के लिए हफ्ते में 120-150 मिनट एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज, बॉडी बैलेंस संबंधित एक्सरसाइज और शरीर को मजबूती देनी वाली एक्सरसाइज जरुर करें। एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तक करें। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में नींद लें।

नियमित रुप से करवाएं हेल्थ चेकअप

महिलाओं को 40 के बाद नियमित चेकअप करवाना चाहिए। इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मुख्यतौर पर आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती रहे। ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है कई बार ब्रेस्ट की गांठ का सेल्फ एग्जामिनेशन में पता नहीं चल पाता उसके लिए आप मैमोग्राफी करवाएं। यह टेस्ट सस्ता ही होता है और 40 पार करते ही प्रत्येक वर्ष महिलाओं को जरुर करवाना चाहिए। साथ ही रुटीन पेल्विक एग्जामिनेशन पैप स्मिटर टेस्ट भी करवाएं। इससे ओवेरियन कैंसर के कारण होने वाले जोखिम का पता चलता रहेगा।

डाइट में शामिल करें बीज

अपनी डाइट में कुछ बीज जैसे सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीज शामिल करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। चिया के सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है यह बढ़ती उम्र में हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा चिया सीड्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी काफी ज्यादा पाया जाता है। चिया सीड्स खाने से वजन कंट्रोल में रहता है। सुबह नाश्ते में स्मूदी पिएं। सूरजमुखी और कद्दू के बीजों को आप सलाद, सब्जी, स्मूदी में डालकर पी सकते हैं।

न लें ज्यादा स्ट्रेस

इस उम्र में किसी भी तरह का तनाव भूलकर भी न लें। तनाव लेने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और लिबिडो में कमी आ सकती है। ऐसे में खुश रहने की कोशिश करें ताकि चिंता, तनाव कम हो।