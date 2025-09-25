25 SEPTHURSDAY2025 3:04:05 PM
Nari

पूजा में अगरबत्ती जलाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, डॉक्टर ने बताया सेहत को हो सकते है नुकसान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Sep, 2025 11:38 AM
पूजा में अगरबत्ती जलाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, डॉक्टर ने बताया सेहत को हो सकते है नुकसान

 नारी डेस्क : पूजा-पाठ के समय अगरबत्ती जलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसकी खुशबू मन को शांति और सुकून देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना अगरबत्ती जलाना आपकी सेहत पर धीरे-धीरे बुरा असर डाल सकता है? अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना सिगरेट का धुआं। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से।

घर की हवा हो जाती है प्रदूषित

अगरबत्ती जलने पर उससे PM2.5 कण, कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये सभी तत्व घर की हवा को प्रदूषित कर देते हैं। जब हम रोज़ाना इस प्रदूषित हवा को सांस के साथ अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों पर इसका गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक इस आदत के कारण सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं।

PunjabKesari

सिगरेट जितना खतरनाक धुआं

कई शोध में पाया गया है कि सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से उतना ही धुआं निकलता है जितना एक सिगरेट से। यानी अगर आप रोज सुबह-शाम अगरबत्ती जलाते हैं तो यह आपके लिए पैसिव स्मोकिंग जैसा असर करता है। आपको भले ही तुरंत कोई परेशानी न हो, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक

अगर घर में छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग या अस्थमा के मरीज हैं, तो उनके लिए अगरबत्ती का धुआं और भी ज्यादा हानिकारक है। बच्चों में इससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और एलर्जी की समस्या हो सकती है। बुज़ुर्गों को यह धुआं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत बढ़ा सकता है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो यह धुआं ट्रिगर की तरह काम करता है।

रोजाना इस्तेमाल से बढ़ सकता है बड़ा खतरा

अगर आप बंद कमरे में रोजाना अगरबत्ती जलाते हैं तो यह धीरे-धीरे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। लंबे समय तक ऐसा करने से आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सीओपीडी (COPD) जैसी बीमारियां हो सकती हैं। गंभीर मामलों में अगरबत्ती का धुआं लंग कैंसर का कारण भी बन सकता है।

ये चीजें रखने से सुगंधित रहेगा आपका आशियाना, घर में आएगी सुख-समृद्धि

क्या है सुरक्षित विकल्प?

अगर आपको पूजा-पाठ में अगरबत्ती जलाना अच्छा लगता है तो इसे रोजाना न जलाएं, बल्कि कभी-कभी इस्तेमाल करें। और जब भी जलाएं तो खिड़की खोलें या पंखा चालू रखें, ताकि धुआं कमरे में न रुके। अगर आपको रोज़ाना खुशबू या आध्यात्मिक माहौल चाहिए तो इसके लिए कुछ बेहतर विकल्प मौजूद हैं

एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर

इलेक्ट्रिक दीया

प्राकृतिक धूप और रोशनी

ये आपकी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित हैं।

पूजा-पाठ में अगरबत्ती जलाना हमारी परंपरा है, लेकिन रोजाना इसका इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। थोड़ी सावधानी बरतें और सुरक्षित विकल्प चुनें ताकि आपकी आस्था भी बनी रहे और सेहत पर भी बुरा असर न पड़े।
  

 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it