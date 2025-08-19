26 AUGTUESDAY2025 2:57:22 PM
आपकी आंखों के दुश्मन हैं ये फूड्स, इसे ज्यादा खाने से नजर हो सकती है कमजोर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Aug, 2025 11:31 AM
नारी डेस्क: कुछ खाने-पीने की चीजें हमारी आंखों की सेहत पर सीधा असर डालती हैं। अगर इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो यह आंखों की रोशनी को कम कर सकती हैं या कई नेत्र रोगों का कारण बन सकती हैं। आइए जानें कौन-से फूड्स आंखों पर अटैक करते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स।
 

ज्यादा शक्कर वाली चीजें

Sweets, Cold Drinks, Cakes इन चीजों का लगातार सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इससे रेटिना को नुकसान पहुचता है। इससे डायबिटिक रेटिनोपैथी, धुंधला दिखाई देना, समय से पहले मोतियाबिंद जैसी समस्या हो सकती है।


डीप-फ्राई और ऑयली फूड्स 

समोसा, पकोड़ा, चिप्स, फास्ट फूड में मौजूद ट्रांस फैट्स और खराब कोलेस्ट्रॉल आंखों की नसों में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। इसके सेवन से  ड्राई आई, आई प्रेशर बढ़(ग्लूकोमा का खतरा) सकता है।


ज्यादा नमक वाले फूड्स 

नमकीन, अचार, पैकेज्ड स्नैक्स हाई सोडियम ब्लड प्रेशर और आंखों में फ्लूइड इम्बैलेंस पैदा करता है। इसके लगातार सेवन से  आंखों में सूजन, पफी आई या फिर रेटिना डैमेज होने की समस्या हो सकती है।


प्रोसेस्ड फूड्स (नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पैकेट स्नैक्स)

नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पैकेट स्नैक्स में प्रिज़र्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे खाने से आंखों में जलन, रेडनेस या फिर नजर भी कमजोर हो सकती है।


कैफीन और अल्कोहल 

कॉफी, शराब, एनर्जी ड्रिंक्स शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ड्राई आई सिंड्रोम, नींद की कमी से आंखों की थकान और डार्क सर्कल जैसी समस्या पैदा कर सकता है।
 

आंखों की सेहत के लिए क्या खाएं?

-हरी सब्जियां (पालक, मेथी, सरसों)
-गाजर और चुकंदर
-अखरोट और बादाम
-मछली (ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए)
-आंवला और संतरे जैसे विटामिन C युक्त फल

 याद रखें, हेल्दी डाइट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं।


 

