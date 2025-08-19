यादों में अच्युत पोतदार: एक्टिंग से पहले बॉर्डर पर कर चुके हैं देश की सेवा

नारी डेस्क: मराठी और हिंदी फ़िल्मों के दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुपरहिट फ़िल्म '3 इडियट्स' में कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका निभाने वाले एक्टर ने 91 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। वह बॉलीवुड के जाने-माने कैरेक्टर एक्टर रहे हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज़ में यादगार किरदार निभाए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग में आने से पहले भारतीय सेनामें भी सेवा दी थी।



अच्युत पोतदार का जीवन और करियर



अच्युत मध्य प्रदेश के रीवा में प्रोफेसर थे और बाद में भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में देश की सेवा की। अच्युत 1967 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। आर्मी और कॉरपोरेट करियर के बाद, उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया और वे इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद कैरेक्टर एक्टर्स में गिने जाने लगे।



फिल्मी सफर



उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई, दिल है कि मानता नहीं, हंसी तो फंसी, 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए। खासतौर पर वे कॉलेज प्रोफेसर, बाबूजी और बुजुर्ग पिताजी के रोल में बहुत पसंद किए गए। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी और थिएटर में भी काम किया और अपनी सादगी व नैचुरल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। अच्युत पोतदार ने सेना में देश की सेवा करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में आकर अपनी पहचान बनाई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड का एक सम्मानित कलाकार बना दिया था।

