लालबागचा राजा पंडाल को लेकर मचा बवाल, VIP दर्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज

  01 Sep, 2025 06:08 PM
लालबागचा राजा पंडाल को लेकर मचा बवाल, VIP दर्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज

नारी डेस्क:  एक वकील ने मुंबई शहर के प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणेश पंडाल में आने वाले अति महत्वपूर्ण लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधा के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता आशीष राय ने 29 अगस्त को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ "दुर्भावनापूर्ण व्यवहार" किया गया और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

राय ने दावा किया कि शहर के सबसे लोकप्रिय गणेश पंडालों में से एक में आने वाले अति महत्वपूर्ण लोगों (वीआईपी) को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि आम नागरिकों को मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान की चोरी सहित दुर्व्यवहार और आपराधिक गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। दस दिनों के इस उत्सव के दौरान, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं सहित लाखों भक्त लालबागचा राजा गणेश पंडाल में उमड़ते हैं।

गणेश जी की एक झलक पाने के लिए लोग अक्सर घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। वकील ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय को लिखित शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनके पास आयोग से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र राज्य सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए ऐसे मामलों को रोकने के लिए गहन जांच और सख्त निर्देश देने की मांग की। 
 

