डिंपल कपाड़िया के अलावा राजेश खन्ना ने इस महिला से भी की थी शादी, मरने के 13 साल बाद खुला राज

  • Updated: 17 Aug, 2025 12:04 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन (2012) के बाद उनकी कथित पार्टनर अनीता अडवाणी कई बार मीडिया में सामने आ चुकी है और अपने रिश्त से जुड़े कई खुलासे कर चुकी है। हाल ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बड़े दावे किए हैं, जो बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। अनीता अडवाणी की मानें तो राजेश खन्ना ने उनसे गुप्त रूप से विवाह किया था।

दरअसल शादी के कुछ साल बाद राजेश खन्ना और कपाड़िया अलग हो गए थे। डिंपल कपाड़िया दोनों बेटियों को लेकर अपने पति के घर से निकल गई थी, इसके बाद अनीता आडवाणी आकर राजेश खन्ना के साथ उनके घर रहने लगी थी। अब उनका दावा है कि राजेश खन्ना ने उन्हें सिंदूर लगाया था, जिससे उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि पति-पत्नी का था। अनीता का आरोप था कि जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब उनकी फैमिली (डिम्पल कपाड़िया और बेटियाँं ट्विंकल व रिंकी) ने उन्हें अंतिम संस्कार और रस्मों से दूर रखा। वह कहती हैं कि यह उनके लिए बहुत दुखद और अपमानजनक अनुभव था।

मेरी सहेली को दिए इंटरव्यू में अनीता आडवाणी ने बताया कि उन्हें जब भी राजेश खन्ना की बातें बुरी लगतीं, वह घर छोड़कर निकल जाती थीं। उन्होंने बताया- 'एक बार काका ने मेरे सामने किसी और महिला की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो मैंने गुस्से में कहा कि ठीक है फिर जाओ, उसी के साथ रहो, मैनें उन्हें हरम करने की सलाह दे डाली थी। हरम यानी वो जगह, जहां पुरुष अपनी पत्नियों और अन्य महिलाओं (गर्लफ्रेंड्स) को रखता है। वह कहती हैं कि उनकी और काका की खूब लड़ाई होती थी। 

अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना की संपत्ति और घर 'आशिर्वाद' में अपने अधिकार का दावा करते हुए केस भी किया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया और बाद में यह मामला शांत हो गया। अनीता अडवाणी के इन दावों ने उस समय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन राजेश खन्ना की फैमिली ने हमेशा उनके दावों को झूठा और निराधार बताया। उनका कहना था कि अनीता का उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं था।

