बार-बार भगाने के बाद भी क्यों खत्म नहीं होते कॉकरोच? जानिए पूरी सच्चाई और असरदार उपाय

  • Updated: 26 Nov, 2025 04:30 PM
नारी डेस्क : घर में कॉकरोच दिखाई देना सिर्फ गंदगी का मामला नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए सीधे खतरे का संकेत है। कॉकरोच जहां भी जाते हैं, वहां बैक्टीरिया, जर्म्स और एलर्जी ट्रिगर्स छोड़ जाते हैं, जो घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासकर नुकसानदायक होते हैं। कई लोग स्प्रे, फिनाइल या घरेलू नुस्खों से इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फिर से लौट आते हैं। असल कारण यही है कॉकरोच की जीवित रहने और तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता।

भारत में सबसे आम कीट–फिर भी सबसे ज्यादा मुश्किल

भारतीय घरों में कॉकरोच बेहद आम हैं। रसोई कितनी भी साफ क्यों न हो, ये कीड़े किसी न किसी दरार, नाली या पाइपलाइन के रास्ते अंदर घुस ही जाते हैं। समस्या सिर्फ झुंझलाहट की नहीं है। कॉकरोच खाने को दूषित करते हैं, एलर्जी बढ़ाते हैं और अस्थमा के मरीजों में अटैक तक ट्रिगर कर सकते हैं। एक अकेला कॉकरोच कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों अंडे दे सकता है, जिससे घर में इनकी कॉलोनी तेजी से फैल जाती है। दिन में कॉकरोच दिख जाना इस बात का संकेत होता है कि घर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये रात में सक्रिय रहने वाले कीट हैं।

बार-बार दिखाई क्यों देते हैं कॉकरोच?

यह इसलिए होता है कि कॉकरोच बेहद कठोर और छिपने में माहिर कीट होते हैं। वे घर के छोटे-छोटे कोनों, नालियों, सिंक के नीचे, फ्रिज के पीछे या फर्नीचर की दरारों में ऐसी जगह छिप जाते हैं जहां सामान्य स्प्रे पहुँच ही नहीं पाता। उनकी एक और खासियत यह है कि बहुत कम भोजन और नमी पर भी वे महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए भूखा छोड़ने से भी ये खत्म नहीं होते। इनके अंडों का खोल भी काफी कठोर होता है, जिस पर दवाओं या घरेलू नुस्खों का असर नहीं होता। इसी वजह से सिर्फ कीटनाशक छिड़कने से थोड़ी देर की राहत तो मिल जाती है, लेकिन कॉकरोच दोबारा दिखाई देने लगते हैं और समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं होती।

कॉकरोच हटाने का सबसे असरदार तरीका: IPM

कॉकरोच को पूरी तरह खत्म करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है Integrated Pest Management (IPM)। यह तीन चरणों में काम करता है।
हॉटस्पॉट की पहचान: जहां कॉकरोच सबसे अधिक दिखते हैं या छिपते हैं, जैसे नाली, सिंक एरिया, गैस स्टोव के नीचे, फ्रिज के पीछे।
जेल बेट और कीटनाशकों का सही इस्तेमाल: ऐसे केमिकल जो कॉकरोच को तो खत्म करें ही, उनके अंडों को बनने से भी रोकें।
साफ-सफाई और एंट्री पॉइंट सील करना: दरारें भरना, पाइपलाइन के गैप बंद करना, नमी नियंत्रित करना और सूखा वातावरण बनाए रखना।
IPM इसलिए सफल है क्योंकि यह सिर्फ दिखने वाले कॉकरोच को नहीं, बल्कि उनके छिपे हुए अंडों और पूरी कॉलोनी को खत्म करता है।

घर में अपनाएं ये छोटे लेकिन ज़रूरी कदम

कॉकरोच हटाने के साथ-साथ अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलना भी बहुत जरूरी है।
रसोई और बाथरूम हमेशा सूखे रखें।
कचरा रोज बाहर फेंकें।
खाना एयरटाइट कंटेनर में रखें।
सिंक में बर्तन या गीले कपड़े रातभर न छोड़ें।
बेकार का सामान कम रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी छुपने की जगह बनते हैं।
ये छोटे-छोटे बदलाव आपको वापस कॉकरोच आने से बचा सकते हैं।

कब लें प्रोफेशनल सहायता?

अगर कॉकरोच दिन में दिखने लगें,
कई कमरों तक फैल चुके हों,
नालियों या पड़ोसी घरों से लगातार आ रहे हों,
तो घरेलू उपाय काफी नहीं होंगे। ऐसे में प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विस सबसे तेज़ और सुरक्षित समाधान है। वे सही केमिकल, सही मात्रा और सही तकनीक से लंबे समय तक राहत दिलाते हैं।


 

