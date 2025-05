"यहां कोई डर नहीं है, आ जाइए..." कश्मीर घूम रहे पर्यटकों का जोश दिखा हाई, फिर लौटी पहलगाम में रौनक

नारी डेस्क: शांतिपूर्ण शहर पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के एक सप्ताह बाद, घाटी में लचीलापन और आशावाद की लहर चल रही है क्योंकि पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश में वापस आ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि यहां अब डर का माहौल नहीं है, सभी खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि पर्यटक आकर्षणों के बंद होने से वह थोड़े निराश हैं। आतंकी हमले के बाद यहां सब शांत हो गया था। पहलगाम में मौजूद कई लोग श्रीनगर के लिए रवाना होने लगे और वापसी के टिकट का इंतजाम करने लगे।

#WATCH | A tourist from Kolkata, West Bengal, who is visiting J&K's Pahalgam, says, " Before I came here, I was scared, but after coming here, it feels great."



Another tourist says, "It feels safe here, there is security too. We faced no problems so far. Some of the tourist… pic.twitter.com/sdy9leWxfl