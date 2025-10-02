02 OCTTHURSDAY2025 7:12:04 PM
बच्चों को दशहरे पर जरूर सिखाएं ये बातें, उम्र भर आएंगी उनके काम

  Updated: 02 Oct, 2025 12:50 PM
बच्चों को दशहरे पर जरूर सिखाएं ये बातें, उम्र भर आएंगी उनके काम

नारी डेस्क:  बच्चों के लिए दशहरा और लंका दहन सिर्फ पटाखे/दहन नहीं, बल्कि नैतिक सीखों, संस्कृति और सुरक्षित व्यवहार सिखाने का बेहतरीन मौका हैं। बच्चे इन त्योहारों से साहस, दृढ़ता और सच्चाई के मूल्यों को सीख सकते हैं, और उन्हें अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे।

अच्छाई की हमेशा जीत होती है

रावण पर राम का विजय होना यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सही और ईमानदारी वाले की जीत होती है।  बच्चों से पूछें- “अगर कोई आपको परेशान करे, तो आप कैसे सही और शांत तरीके से उसका सामना करेंगे?”


साहस और धैर्य की महत्ता

 राम ने लंका को जीतने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य दिखाया। यह बच्चों को सिखाता है कि मुश्किल समय में भी संयम और धैर्य रखना जरूरी है।  सवाल-उत्तर के माध्यम से बच्चों से चर्चा करें, जैसे “राम क्यों नहीं झुके?” या “रावण की गलती क्या थी?”


अहंकार और लालच का परिणाम बुरा होता है

रावण का अहंकार और लालच अंत में उसका पतन लेकर आया। बच्चों को यह समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि किसी भी काम में विनम्र और न्यायपूर्ण होना चाहिए।

सत्य और धर्म का पालन करना

राम ने हमेशा धर्म का पालन किया।  यह बच्चों को नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाता है। कहानी सुनाने या नाटक/ड्रामा करवाने से बच्चे अपने धर्म और संस्कृति के मूल्यों को समझ सकते हैं। सकारात्मक उदाहरण और रोज़मर्रा की जिंदगी में इसे लागू करने के तरीके बताएं।

