इस एक्ट्रेस ने सिर्फ 3 महीने में घटाए 5-10 किलो,  ट्रेनर ने बताया बिना शॉर्टकट वेट लॉस की 3 हेल्दी आदतें

नारी डेस्क: साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी फिट और स्लिम बॉडी को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी वह थोड़ी बल्की नज़र आती थीं, लेकिन अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई हैरान है। तीन महीनों के अंदर उन्होंने अपना 5 से 10 किलो तक वजन घटा लिया, वो भी बिना किसी शॉर्टकट या क्रैश डाइट के। हाल ही में उनके जिम ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने खुलासा किया कि तमन्ना ने अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान सिर्फ तीन हेल्दी हैबिट्स को अपनाया, जिसने उनके वेट लॉस में बड़ा रोल निभाया।

तमन्ना भाटिया की फिटनेस जर्नी

तमन्ना भाटिया अपनी फिल्मों और डांसिंग स्किल के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन अब उनका फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी चर्चा में है। उन्होंने हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्राथमिकता दी है। उनके ट्रेनर के अनुसार, तमन्ना ने न तो कोई एक्सट्रीम डाइट अपनाई और न ही अनहेल्दी तरीकों से वजन घटाया। बल्कि उन्होंने अपनी डाइट, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाकर यह रिजल्ट हासिल किया।

हाई प्रोटीन डाइट – पेट रहेगा भरा और मसल्स होंगे मजबूत

तमन्ना भाटिया की वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ा रोल हाई प्रोटीन डाइट ने निभाया। उनके ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह के अनुसार, तमन्ना ने अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल कीं जैसे -अंडे, पनीर, टोफू, चिकन, दालें और ग्रीक योगर्ट। प्रोटीन से शरीर को लंबे समय तक संतुष्टि (Satiety) का एहसास होता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग की संभावना घटती है। इसके अलावा प्रोटीन मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ में मदद करता है, जो वर्कआउट के दौरान बेहद जरूरी है। अगर आप भी तमन्ना की तरह वजन घटाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें और जंक या हाई कैलोरी स्नैक्स से दूरी बनाएं।

हाइड्रेशन – वजन घटाने की सबसे आसान लेकिन जरूरी आदत

वजन घटाने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। सिद्धार्थ सिंह बताते हैं कि अक्सर लोगों को जब भूख लगती है, तो वे असल में प्यासे होते हैं, लेकिन शरीर उस संकेत को भूख समझ लेता है। ऐसे में तमन्ना ने अपनी डाइट में पानी का सेवन बढ़ाया। वह हर 1-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पीती थीं, जिससे उनकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहीं और डाइजेशन बेहतर हुआ। सही हाइड्रेशन न केवल शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है।

रेगुलर एक्सरसाइज – एक्टिव रहें, तभी घटेगा वजन

सिद्धार्थ सिंह के अनुसार, तमन्ना भाटिया ने अपने वजन घटाने की प्रक्रिया में नियमित एक्सरसाइज को अहम हिस्सा बनाया। वह रोजाना वर्कआउट करती थीं, जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा का संयोजन शामिल था। एक्सरसाइज न केवल कैलोरी बर्न करने में मदद करती है, बल्कि शरीर को टोन करती है और मूड व आत्मविश्वास को भी बेहतर बनाती है। तमन्ना अपने शूटिंग शेड्यूल के बीच भी रोजाना 45 मिनट से एक घंटे तक वर्कआउट जरूर करती थीं। उनका मानना है कि अगर आप सारा दिन सोफा या ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो वजन घटाना लगभग असंभव है। इसलिए दिन भर चलते-फिरते और एक्टिव रहना बेहद जरूरी है।

बिना शॉर्टकट के हेल्दी वेट लॉस का संदेश

तमन्ना भाटिया की फिटनेस जर्नी इस बात का सबूत है कि वजन घटाने के लिए कठोर या अस्वास्थ्यकर उपायों की जरूरत नहीं होती। बस अपनी जीवनशैली में कुछ छोटे लेकिन सस्टेनेबल बदलाव लाना जरूरी है जैसे पौष्टिक खाना, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कंसिस्टेंसी (Consistency) और डिसिप्लिन (Discipline) के साथ हर कोई अपने फिटनेस लक्ष्य तक पहुंच सकता है।