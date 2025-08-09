19 AUGTUESDAY2025 12:05:49 PM
Nari

रक्षाबंधन पर भावुक हुई सुशांत सिंह राजपूत की बहन, बोली-  हम फिर मिलेंगे भाई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Aug, 2025 03:54 PM
रक्षाबंधन पर भावुक हुई सुशांत सिंह राजपूत की बहन, बोली-  हम फिर मिलेंगे भाई

नारी डेस्क: सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पांच साल से भी ज़्यादा समय बाद, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने राखी से पहले एक भावुक नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत भाई के लिए अपनी तड़प व्यक्त की है। इंस्टाग्राम पर छिछोरे अभिनेता के साथ अनमोल पारिवारिक पलों का एक वीडियो मोंटाज साझा करते हुए, श्वेता ने कहा कि वह अभी भी अपने आसपास उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती हैं।


 श्वेता ने अपने पोस्ट में लिखा- "कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे तुम सच में कभी गए ही नहीं। कि तुम अभी भी यहां हो, बस परदे के पीछे, चुपचाप देख रहे हो। और फिर, अगले ही पल, दर्द छू जाता है... क्या तुम्हारी हंसी सिर्फ़ एक प्रतिध्वनि बनकर रह जाएगी? तुम्हारी आवाज़, एक धुंधली याद जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं?" इतनी कम उम्र में अपने "छोटे भाई" को खोने के गहरे दुःख को याद करते हुए, श्वेता ने उस दर्द को "इतना अंतरंग, इतना कच्चा बताया कि उसके आगे शब्द सिकुड़ जाते हैं।" 


सुशांत की बहन ने आगे लिखा- "यह मेरे अंदर चुपचाप रहता है, इतना पवित्र कि ज़ोर से बयां नहीं किया जा सकता, इतना विशाल कि इसे समेटा नहीं जा सकता और हर गुजरते दिन के साथ, यह गहरा होता जाता है, कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, यह बताते हुए कि यह भौतिक संसार कितना क्षणभंगुर है... केवल ईश्वर ही शरण देता है। "श्वेता ने विश्वास व्यक्त किया कि वह और सुशांत फिर मिलेंगे "उस पार, कहानियों से परे, समय से परे, जहं आत्माएं एक-दूसरे को पहचानती हैं... प्रेम की मौन भाषा के माध्यम से।"


 उन्होंने अपने नोट का समापन यह कहते हुए किया, "तब तक, मैं यहीं रहूंगी, अपने हृदय में आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी, और प्रार्थना करूंगी कि आप जहां भी हों, आनंद, शांति और प्रकाश से परिपूर्ण हों।" सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को 34 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण आत्महत्या बताया गया, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में फांसी के कारण दम घुटने से मौत बताई गई। उनके अचानक निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it