पहलगाम पीड़ितों को अपनी फीस दान करेंगे सूर्यकुमार यादव, ट्रॉफी के साथ लोगों का दिल भी जीत लिया

  29 Sep, 2025 09:20 AM
पहलगाम पीड़ितों को अपनी फीस दान करेंगे सूर्यकुमार यादव, ट्रॉफी के साथ लोगों का दिल भी जीत लिया

नारी डेस्क:   भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की कि एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस वह भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे । भारत ने रविवार को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता । सूर्यकुमार यादव ने मैच के साथ- साथ कराेड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लिया। आज उन पर पूरे देश को गर्व है। 

सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक्स पर लिखा- ‘‘ मैने इस टूर्नामेंट से अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है । आप हमेशा मेरे ख्यालों में हैं । जय हिंद ।'' भारतीय खिलाड़ियों को टी20 प्रारूप में हर मैच में चार लाख रूपये मिलते हैं यानी टूर्नामेंट के सात मैचों के लिये सूर्यकुमार को 28 लाख रूपये मिलेंगे । वही बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि व एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा । 

बोर्ड ने दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर यह घोषणा की । बोर्ड ने पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा- ‘‘ तीन झटके, शून्य जवाब । एशिया कप चैम्पियन । संदेश चला गया । टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार ।'' बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसको कितना पुरस्कार मिलेगा । बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया- ‘‘ एशिया में अपराजेय चैम्पियन । टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3 . 0 की बधाई । तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन । दबाव के बीच बेहतरीन प्रदर्शन ।'' 
 

