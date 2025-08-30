01 SEPMONDAY2025 7:52:56 AM
Nari

साउथ इंडस्ट्री में पसरा मातम, अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Aug, 2025 05:19 PM
साउथ इंडस्ट्री में पसरा मातम, अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क:   साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी, अल्लू कनकरत्नम, ने 94 साल की उम्र में शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन हैदराबाद में हुआ और वह उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन की खबर ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डुबो दिया है।

अल्लू अर्जुन की दादी का पार्थिव शरीर उनके बेटे अल्लू अरविंद के घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। चिरंजीवी ने भी सास के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा भी परिवार को सांत्वना देने पहुंची।

अल्लू अर्जुन और राम चरण ने शूटिंग टाली

अल्लू अर्जुन को दादी के निधन की खबर मिलने के बाद वह तुरंत मुंबई से हैदराबाद लौट आए। इस समय वह मुंबई में एटली के साथ शूटिंग कर रहे थे। वहीं, राम चरण भी अपनी फिल्म "पेड्डी" की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने भी अपने शेड्यूल को स्थगित कर दिया और परिवार के साथ समय बिताने के लिए हैदराबाद पहुंचे।

चिरंजीवी ने सास के निधन पर शोक व्यक्त किया

अल्लू कनकरत्नम गारू के निधन के बाद, चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हमारी सास, अल्लू कनकरत्नम गारू का निधन हम सभी के लिए बेहद दुखद है। उन्होंने हमारी परिवार को जो प्यार, साहस और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया, वह हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले।"  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it