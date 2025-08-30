साउथ इंडस्ट्री में पसरा मातम, अल्लू अर्जुन की दादी ने 94 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी, अल्लू कनकरत्नम, ने 94 साल की उम्र में शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन हैदराबाद में हुआ और वह उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन की खबर ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को शोक में डुबो दिया है।

अल्लू अर्जुन की दादी का पार्थिव शरीर उनके बेटे अल्लू अरविंद के घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। चिरंजीवी ने भी सास के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा भी परिवार को सांत्वना देने पहुंची।

अल्लू अर्जुन और राम चरण ने शूटिंग टाली

अल्लू अर्जुन को दादी के निधन की खबर मिलने के बाद वह तुरंत मुंबई से हैदराबाद लौट आए। इस समय वह मुंबई में एटली के साथ शूटिंग कर रहे थे। वहीं, राम चरण भी अपनी फिल्म "पेड्डी" की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने भी अपने शेड्यूल को स्थगित कर दिया और परिवार के साथ समय बिताने के लिए हैदराबाद पहुंचे।

మా అత్తయ్య గారు.. కీ.శే అల్లు రామలింగయ్య గారి సతీమణి కనకరత్నమ్మ గారు శివైక్యం చెందటం ఎంతో బాధాకరం.



మా కుటుంబాలకు ఆమె చూపిన ప్రేమ, ధైర్యం, జీవిత విలువలు ఎప్పటికీ మాకు ఆదర్శం.



వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఓం శాంతిః 🙏 — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 30, 2025

चिरंजीवी ने सास के निधन पर शोक व्यक्त किया

अल्लू कनकरत्नम गारू के निधन के बाद, चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हमारी सास, अल्लू कनकरत्नम गारू का निधन हम सभी के लिए बेहद दुखद है। उन्होंने हमारी परिवार को जो प्यार, साहस और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया, वह हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले।"