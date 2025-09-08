09 SEPTUESDAY2025 2:05:56 PM
Nari

सोते हुए परिवार पर छाया कहर:  AC में आग  लगने से पति-पत्नी और बेटी की मौत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Sep, 2025 10:41 AM
सोते हुए परिवार पर छाया कहर:  AC में आग  लगने से पति-पत्नी और बेटी की मौत

 नारी डेस्क: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड इलाके में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक बहुमंजिला बिल्डिंग में स्प्लिट एसी में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में पति-पत्नी और उनकी छोटी बेटी की जान गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जो अब अस्पताल में भर्ती है। यह घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे की है। ग्रीन फील्ड कॉलोनी की एक बहुमंजिला इमारत के 787 नंबर फ्लैट में यह दर्दनाक हादसा हुआ। इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले राकेश मलिक के स्प्लिट एसी में अचानक आग लग गई। आग के साथ ही गाढ़ा धुआं पूरे घर में फैल गया और धीरे-धीरे ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया।

ऊपरी मंजिल पर सो रहा था सचिन कपूर का परिवार

दूसरी मंजिल पर रहने वाले सचिन कपूर अपने परिवार के साथ गहरी नींद में थे। परिवार में पत्नी रिंकू, बेटी सुजान और बेटा आर्यन शामिल थे। जब एसी में आग लगी, तो राकेश मलिक सतर्क हो गए और तुरंत अपने परिवार को बाहर निकाल लिया। लेकिन अफ़सोस की बात है कि सचिन के परिवार को आग या धुएं का कोई अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि वे सो रहे थे।

 दम घुटने से गई तीन की जान

जैसे ही धुआं दूसरी मंजिल के कमरे में भर गया, सचिन, उनकी पत्नी रिंकू और बेटी सुजान की नींद में ही दम घुटने से मौत हो गई। बेटा आर्यन, जो किसी तरह जाग गया था, ने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

 पुलिस और फायर ब्रिगेड की जांच जारी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। तीनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

 सावधानी जरूरी

इस घटना ने एक बार फिर गर्मियों में एसी के इस्तेमाल और बिजली के उपकरणों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, एसी में नियमित मेंटेनेंस और समय-समय पर सर्विसिंग न होने पर शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

नोट: कृपया अपने घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नियमित जांच करवाएं और गैस, एसी, हीटर आदि का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें।
 

 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it