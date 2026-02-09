19 FEBTHURSDAY2026 1:48:21 AM
Concert में खो गया बच्चा, सोनू निगम ने 30,000 लोगों की भीड़ में ढूंढ निकाले उसके पेरेंट्स

  09 Feb, 2026
नारी डेस्क:  सिंगर सोनू निगम ने सोमवार को हुबली में अपने हालिया कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह परफॉर्मेंस के दौरान एक खोए हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाने में मदद करते दिख रहे हैं। इस दिल को छू लेने वाले वीडियो में सिंगर घबराए हुए लड़के को अचानक गाना गाकर और हल्की-फुल्की बातें करके शांत करते दिख रहे हैं। उनके इस हाजिरजवाबी और दयालु स्वभाव के लिए फैंस ने उनकी खूब तारीफ की।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्लिप में सोनू स्टेज पर श्री साई नाम के एक छोटे लड़के के साथ दिख रहे थे, जो करीब 30,000 लोगों की भारी भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गया था। बच्चे की घबराहट कम करने के लिए, सोनू ने अचानक गाना शुरू कर दिया और वह लड़के के साथ स्टेज के आगे चले गए। वीडियो शेयर करते हुए सोनू ने लिखा- "कल रात हुबली में 30,000 लोगों की भीड़ में खो जाने के बाद डरा हुआ और घबराया हुआ श्री साई। मुझे लगता है कि मुझे ढूंढने के बाद वह इतना डरा हुआ या खोया हुआ नहीं था (विंक इमोजी)।"


उस पल को म्यूजिकल अनाउंसमेंट में बदलते हुए सोनू ने गाया- "श्री साई आ जाओ, मम्मी पापा इसको ले जाओ... इसके मम्मी पापा खो गए, जल्दी आकर इसको ले जाओ", जिससे ऑडियंस में हंसी और तालियां बजने लगीं। बातचीत और भी मज़ेदार हो गई जब सोनू ने मज़ाक में लड़के से कहा- "पापा, मम्मी तुम्हारे बिना मस्ती कर रहे हैं, पता है?" बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया- "पापा नहीं हैं," जिससे सोनू कुछ देर के लिए हैरान रह गए। खुद पर हंसते हुए, सोनू ने तुरंत अपनी बात सुधारी और पूछा, "पापा, मम्मी नहीं तो कौन आया है? अगर पापा मम्मी नहीं आए तो हम किसको ढूंढ रहे हैं?"


जब श्री साई ने जवाब दिया- "चाचू", तो सोनू ने तुरंत माइक पर बच्चे की आवाज़ की नकल की और नाटकीय अंदाज़ में कहा, "चाचू, किधर है चाचू? अरे चाचू, छोड़ के चले गए चाची के साथ?" उसने एक और मज़ाकिया बात कही- "बड़े भाई ने तुम्हें बच्चे की ज़िम्मेदारी दी और तुम यह कर रहे हो?", जिससे दर्शक हंसने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद, कॉन्सर्ट की प्रोडक्शन टीम ने बच्चे के चाचा को ढूंढ लिया। सोनू ने यह पक्का किया कि टीम श्री साई को जाने देने से पहले रिश्ते को वेरिफाई करे, जिसके लिए उनकी समझदारी और हाज़िरजवाबी के लिए तालियां बजीं।


इस दिल को छू लेने वाले पल ने ऑनलाइन भी लोगों का दिल जीत लिया। फैंस ने कमेंट्स में प्यार और मज़ाक की बाढ़ ला दी, एक ने लिखा- "इस पल के लिए ही उसे खोना था!!! लेजेंडरी!!!!" दूसरे ने मज़ाक में कहा- "उम्मीद है यह वीडियो श्री साई के पापा तक न पहुंचे, अभी से चाचा के लिए बुरा लग रहा है।" दूसरों ने सोनू की सहजता की तारीफ़ की, क्लिप को "आज सोशल मीडिया पर सबसे खूबसूरत वीडियो" कहा, जबकि एक फैन ने मज़ाक में कहा- "अगली बार अपनी माँ के साथ आऊँगा और खो जाऊंगा।"

