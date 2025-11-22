02 DECTUESDAY2025 8:41:33 PM
Nari

टीवी की 'पार्वती' सोनारिका भदौरिया ने बिकिनी में दिखाया बेबी बंप, समुद्र किनारे ढाया कहर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Nov, 2025 05:38 PM
टीवी की 'पार्वती' सोनारिका भदौरिया ने बिकिनी में दिखाया बेबी बंप, समुद्र किनारे ढाया कहर

नारी डेस्क: टीवी शो 'देवों के देव महादेव' में माता पार्वती का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुईं सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर खूब चर्चा में हैं। सोनारिका ने हाल ही में अपनी बिकिनी के साथ जालीदार ड्रेस पहने हुए समुद्र किनारे की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है, जो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

सोनारिका के फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है, और फैंस उनकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका यह नया लुक पूरी तरह से कातिलाना है, जिसमें वह गोल्डन इयररिंग्स और स्टाइलिश नेकपीस के साथ बेहद क्लासी दिख रही हैं। उनके बालों का स्टाइल भी काफी खूबसूरत है, जो उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्हें और भी आकर्षक बना रहा है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonarika Bhadoria (@bsonarika)

इससे पहले भी सोनारिका बिकिनी और जालीदार स्कर्ट में नजर आ चुकी हैं, जब उन्होंने ब्लैक बिकिनी के साथ जालीदार क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी थी। इस लुक में उन्होंने एक कंधे से टॉप को नीचे कर के वन-शोल्डर लुक दिया था, जिससे उनके ग्लैमरस लुक में और चार चांद लग गए थे।

सोनारिका की इन तस्वीरों पर लोगों के रिएक्शन भी बहुत सकारात्मक रहे हैं। एक यूजर ने उन्हें 'बहुत खूबसूरत' और दूसरे ने 'ब्यूटी क्वीन' कहा। कई फैंस ने उनके इस ग्लैमरस लुक को देखकर उनके टीवी किरदार 'माता पार्वती' को याद करते हुए लिखा, 'जय मां पार्वती'।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonarika Bhadoria (@bsonarika)

सोनारिका का यह स्टाइल और लुक उनके फैंस के लिए एकदम नया और अलग है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह न केवल टीवी पर बल्कि रियल लाइफ में भी ग्लैमरस और फैशनेबल हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it