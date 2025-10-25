25 OCTSATURDAY2025 8:11:16 PM
घर को देना चाहते हैं खूबसूरत लुक तो Sonakshi Sinha के बंगले के इंटरियर से ले Ideas

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Oct, 2025 04:57 PM
सोनाक्षी सिन्हा मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अपने परिवार के साथ रहती हैं। बंगले का नाम रामयाण है और ये 10 मंजिला बंगला काफी भव्या और आलीशान है। बंगले का Interior बहुत ही खूबसूरत है और आप खुद का घर Decorate करने के लिए इससे आइडियाज ले सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस के घर के एक झलक....

PunjabKesari

उनके घर में एक मेमोरी कॉर्नर है और बेडरूम में गहरे रंग के पैलेट के साथ एक रीडिंग एरिया बनाया गया है। जो की देखने में काफी Comfortable और Peaceful लगता है।

PunjabKesari

एक्ट्रेस के घर में रंगों को बहुत कलात्मक तरीके से चूज किया गया है, जो बेहद बोल्ड और पॉप स्टाइल से जोड़ता है। ये उनकी दंबग स्टाइल को काफी मैच भी करता है।

PunjabKesari

सोनाक्षी को भी ज्यादातर समय घर पर ही बिताना पसंद है, इसलिए उन्होंने घर की सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। घर के फर्नीचर से लेकर पर्दों के कलर और डिजाइन का काफी ध्यान रखा गया है।

PunjabKesari

घर के लिविंग रूम में एक स्लाइडिंग कांच का दरवाजा लगाया है, जिसे चमकीले गुलाबी और पीले कांच के पैनल के साथ डिजाइन किया गया है। लिविंग एरिया को सजाने के लिए पॉप आर्ट और एब्सट्रैक्ट पेंटिंग लगाई गई है।

PunjabKesari

सोनाक्षी के घर का लिविंग रूम बेहद ही comfortable लुक देता है furniture का कलर आंखों पर बहुत Soft है।इस कमरे में 2 राउंड लाइट्स है। सोफे का लाइट ब्लू कलर सोनाक्षी के स्टाइलिश अंदाज को बखूबी बयां करता है।

PunjabKesari

ये सोनाक्षी का मेकअप एरिया है जिसमें डार्क चॉकलेटी रंग को प्राथमिकता दी गई हैं। शीशे के आसपास स्क्वेयर शेप में छोटी-छोटी शेल्फ भी देखा जा सकती हैं।

PunjabKesari

बाकी सारी हीरोइंस की तरह सोनाक्षी भी काफी फिटनेस फ्रीक हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके जिम की तस्वीरें देखी जा सकती है, वो अक्सर अपना खाली समय जिम में बिताती हैं।

PunjabKesari

एक्ट्रेस के घर का टैरिस एरिया काफी बड़ा हैं। खुले आसमान के नीचे समय बिताने की ये एक अच्छी जगह है।

PunjabKesari

