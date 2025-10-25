घर को देना चाहते हैं खूबसूरत लुक तो Sonakshi Sinha के बंगले के इंटरियर से ले Ideas

सोनाक्षी सिन्हा मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अपने परिवार के साथ रहती हैं। बंगले का नाम रामयाण है और ये 10 मंजिला बंगला काफी भव्या और आलीशान है। बंगले का Interior बहुत ही खूबसूरत है और आप खुद का घर Decorate करने के लिए इससे आइडियाज ले सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस के घर के एक झलक....

उनके घर में एक मेमोरी कॉर्नर है और बेडरूम में गहरे रंग के पैलेट के साथ एक रीडिंग एरिया बनाया गया है। जो की देखने में काफी Comfortable और Peaceful लगता है।

एक्ट्रेस के घर में रंगों को बहुत कलात्मक तरीके से चूज किया गया है, जो बेहद बोल्ड और पॉप स्टाइल से जोड़ता है। ये उनकी दंबग स्टाइल को काफी मैच भी करता है।

सोनाक्षी को भी ज्यादातर समय घर पर ही बिताना पसंद है, इसलिए उन्होंने घर की सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। घर के फर्नीचर से लेकर पर्दों के कलर और डिजाइन का काफी ध्यान रखा गया है।

घर के लिविंग रूम में एक स्लाइडिंग कांच का दरवाजा लगाया है, जिसे चमकीले गुलाबी और पीले कांच के पैनल के साथ डिजाइन किया गया है। लिविंग एरिया को सजाने के लिए पॉप आर्ट और एब्सट्रैक्ट पेंटिंग लगाई गई है।

सोनाक्षी के घर का लिविंग रूम बेहद ही comfortable लुक देता है furniture का कलर आंखों पर बहुत Soft है।इस कमरे में 2 राउंड लाइट्स है। सोफे का लाइट ब्लू कलर सोनाक्षी के स्टाइलिश अंदाज को बखूबी बयां करता है।

ये सोनाक्षी का मेकअप एरिया है जिसमें डार्क चॉकलेटी रंग को प्राथमिकता दी गई हैं। शीशे के आसपास स्क्वेयर शेप में छोटी-छोटी शेल्फ भी देखा जा सकती हैं।

बाकी सारी हीरोइंस की तरह सोनाक्षी भी काफी फिटनेस फ्रीक हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके जिम की तस्वीरें देखी जा सकती है, वो अक्सर अपना खाली समय जिम में बिताती हैं।

एक्ट्रेस के घर का टैरिस एरिया काफी बड़ा हैं। खुले आसमान के नीचे समय बिताने की ये एक अच्छी जगह है।