150 ग्राम सोना और 35 लाख लेकर भी ताने मारती थी सास, तंग आकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कर लिया सुसाइड

नारी डेस्क: बेंगलुरु में एक व्यक्ति जिसने पनीपुरी को बेचने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी है, उसे अपनी 27 वर्षीय पत्नी को आत्महत्या करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इंफोसिस में इंजीनियर रही शिल्पा के माता पिता ने आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज प्रताड़ना के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया है।



पुलिस के अनुसार, शिल्पा पंचंगमथ के रूप में पहचाने जाने वाली महिला को मंगलवार रात को मृत पाया गया। उसकी मां शरदा ने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की। शिल्पा ने 5 दिसंबर, 2022 को गंगवती तालुक के वडदारहट्टी गांव के स्वर्गीय शम्बलिंगैया के बेटे प्रवीण से शादी की। परिवार ने दावा किया कि उन्होंने शादी में लगभग 35 लाख रुपये खर्च किए और दूल्हे को 150 ग्राम सोना दिया। शादी के बाद, दंपति बीटीएम लेआउट में रहते थे। पहले व्हाइटफील्ड में ओरेकल के साथ कार्यरत प्रवीण ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक पनीपुरी व्यवसाय शुरू किया था। दंपति का एक बेटा है।



शिकायत में कहा गया कि महिला की सास अक्सर उसे, "तुम काली हो और मेरे बेटे के लिए अच्छी जोड़ी नहीं हो, उसे छोड़ दो हम उसके लिए एक बेहतर दुल्हन ढूंढ़ लेंगे." कहकर प्रताड़ित करते थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रवीण और उनकी मां, शंटववा ने शिल्पा को मानसिक और शारीरिक रूप से पैसे के लिए परेशान किया, अपने व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपये की मांग की। जब मांग पूरी नहीं हुई, तो उसके साथ कथित तौर पर हमला किया गया और उसके माता -पिता को वापस भेज दिया गया। शरदा ने कहा कि उसने अंततः पैसे जुटाए और अपनी बेटी को वापस भेज दिया, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। 26 अगस्त को, परिवार को सूचित किया गया कि शिल्पा की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। जब वे उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने उसे बिस्तर पर बेजान पाया, एक चादर से ढंका। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार को प्रवीण को गिरफ्तार किया। आगे की जांच चल रही है।