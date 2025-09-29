29 SEPMONDAY2025 7:13:25 PM
Nari

तो इसलिए Team India ने ट्रॉफी को नहीं लगाया हाथ, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताई पूरी बात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Sep, 2025 05:17 PM
नारी डेस्क: भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि विजेता टीम की ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से लेने से इंकार का का फैसला पूरी तरह खिलाड़ियों का था इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कोई भूमिका नहीं हैं। सूर्यकुमार ने बीसीसीआई और एसीसी के बीच किसी भी आधिकारिक बातचीत से इस फैसले को अलग रखते हुए कहा, 'किसी ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। 
 

कप्तान ने कहा-'   हमने यह फैसला मैदान पर ही लिया। जब से मैंने क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना शुरू किया है, तब से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। वह भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी, जो हमें आसानी से नहीं मिली।'  पाकिस्तान के मंत्री नकवी कथित तौर पर विजेता ट्रॉफी और पदक लेकर मैदान से चले गए। भारतीय टीम के इनकार के कारण दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच के बाद की पुरस्कार वितरण काफी देर बाद हुआ। ट्रॉफी न होने के बावजूद, भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जश्न मनाया। 


सूर्यकुमार ने ट्रॉफी उठाने का अभिनय किया, जिसमें टीम के साथी भी शामिल हुए और प्रशंसकों ने जोरदार जयकारे लगाए। उन्होंने कहा, -'मेरी ट्रॉफियां ड्रेसिंग रूम में मौजूद 14 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ हैं। यही असली ट्रॉफियां और असली यादें हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं।' भारतीय कप्तान ने यह भी घोषणा की कि वह अपनी पूरी एशिया कप मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों को दान कर देंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि लोग इसे विवादास्पद कहेंगे या नहीं, लेकिन मेरे लिए यही सही है।' 
 

