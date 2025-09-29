इस दुर्गा मंदिर में सिर्फ बेटियों के लिए होती है पूजा, दूर-दूर से पुत्री की कामना के लिए आते हैं श्रद्धालु

नारी डेस्क: झारखंड के बोकारो जिले के चास प्रखंड में स्थित चाकुलिया गांव का प्राचीन दुर्गा मंदिर न केवल अपने गहरे इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से बेटियों के जन्म का जश्न मनाने की एक अनोखी और हृदयस्पर्शी परंपरा के लिए भी जाना जाता है। लगभग 175 साल पहले, दुबे परिवार के स्वर्गीय कालीचरण दुबे ने इस स्थान पर देवी दुर्गा की पूजा शुरू की थी और पुत्री प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी।



तब से, यह मंदिर आस्था का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कन्या के दिव्य वरदान की कामना करते हैं। भक्तों का मानना ​​है कि यह स्थायी परंपरा बेटियों के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश देती है। ऐसे समय में जब पितृसत्तात्मक मानदंड और दहेज का दबाव अक्सर बेटियों को बोझ के रूप में चित्रित करता है, चाकुलिया मंदिर उन्हें दिव्य आशीर्वाद के रूप में सम्मान देता है। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि देवी दुर्गा इस पवित्र स्थान पर बेटियों के लिए प्रार्थना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।



मंदिर के पुजारी मनोहर दुबे ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूल रूप से मिट्टी के एक साधारण ढांचे में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की थी।उनकी भक्ति के बाद, परिवार में बेटी भवानी के जन्म को मंदिर का पहला दिव्य आशीर्वाद माना गया। उन्होंने आगे कहा- "यह परंपरा तब से चली आ रही है।" सूर्यकांत सिंह, दिनेश महतो और कात्यायनी दिव्या सहित स्थानीय भक्तों ने भी गवाही दी कि बेटियों और स्वस्थ बच्चों के लिए उनकी प्रार्थनाएं देवी दुर्गा की कृपा से पूरी हुईं।

मंदिर के एक और अनोखे पहलू पर प्रकाश डालते हुए, दुबे ने बताया कि मंदिर की स्थापना के बाद से घट स्थापना (पवित्र स्थापना) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वही तांबे का बर्तन आज भी उपयोग में है। यह पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की अटूट श्रृंखला का प्रतीक है। लगभग 13 साल पहले, परिसर में देवी सिद्धिदात्री को समर्पित एक नया मंदिर भी स्थापित किया गया था, जहां अब प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और विशेष अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

