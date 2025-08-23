जल्दी ऑफिस जाने की वजह से स्किप कर देते ब्रेकफास्ट, तो जान लें इसके नुकसान

नारी डेस्क : सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट हमारे दिन का पहला और सबसे जरूरी भोजन होता है। लेकिन अक्सर लोग समय की कमी, देर तक सोने की आदत या जल्दी ऑफिस जाने की वजह से इसे स्किप कर देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को कोई खास नुकसान नहीं होता और लंच में भरपेट खाकर इसकी कमी पूरी हो सकती है। लेकिन सच यह है कि सुबह का नाश्ता छोड़ना सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। आइए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं।

वजन बढ़ना

ब्रेकफास्ट आपके शरीर को रातभर की फास्टिंग के बाद नई शुरुआत देता है। जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, तो शरीर को तुरंत एनर्जी की तलाश रहती है और इस वजह से दिन में मीठा, तैलीय और हाई-कैलोरी वाला खाना खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसे फूड्स का सेवन धीरे-धीरे आपके वजन को घटाने की बजाय बढ़ाने लगता है। साथ ही, ज्यादा भूख लगने पर अक्सर हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे अनहेल्दी फैट शरीर में जमा हो जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़ना वजन कंट्रोल करने का उपाय नहीं बल्कि वजन बढ़ाने का एक बड़ा कारण है।

एनर्जी की कमी और थकान

जब हम रातभर सोते हैं तो हमारा शरीर कई घंटों तक बिना खाए रहता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता शरीर को नई ऊर्जा देने का काम करता है और दिन की शुरुआत को सक्रिय बनाता है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, तो शरीर को जरूरी फ्यूल नहीं मिल पाता। इस वजह से पूरे दिन सुस्ती, थकान और कमजोरी बनी रहती है। नाश्ता न करने वालों को अक्सर काम करते समय जल्दी थकान महसूस होती है और उनका ध्यान भी बार-बार भटकता है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और मूड पर पड़ता है। यानी, ब्रेकफास्ट स्किप करने से न केवल आपकी सेहत प्रभावित होती है बल्कि आपके काम करने की क्षमता भी घट जाती है।

चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स

सुबह का नाश्ता करने से शरीर को ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है। लेकिन जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) की मात्रा बढ़ने लगती है। नतीजा आप जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और मूड भी बार-बार बदलने लगता है। लंबे समय तक यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। यानी, सुबह का नाश्ता केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता बल्कि आपके मूड और मानसिक स्थिरता के लिए भी ज़रूरी है।

पोषक तत्वों की कमी

ब्रेकफास्ट दिनभर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत होता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप नाश्ता नहीं करते, तो शरीर को ये जरूरी तत्व समय पर नहीं मिल पाते। धीरे-धीरे यह कमी डिफिशिएंसी डिजीज यानी पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, नाश्ता स्किप करने से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और शरीर जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगता है।

दिल की बीमारियों का खतरा

कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते, उनमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा अधिक रहता है। ये सभी समस्याएं आगे चलकर हार्ट डिजीज का कारण बनती हैं। यानी, सुबह का नाश्ता स्किप करना आपके दिल की सेहत पर सीधा असर डालता है। यहां तक कि नाश्ता देर से करने की आदत भी हार्ट के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। इसलिए अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट को कभी भी नजरअंदाज न करें।

सुबह का नाश्ता छोड़ना शरीर के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। यह आपके वजन, एनर्जी लेवल, मूड, पोषण और दिल की सेहत सभी को प्रभावित करता है। इसलिए चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, सुबह का हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता जरूर करें। ब्रेकफास्ट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप लंबे समय तक फिट, एनर्जेटिक और हेल्दी रह सकते हैं।