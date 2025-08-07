19 AUGTUESDAY2025 12:04:31 PM
Nari

रक्षाबंधन पर बहनों को इन्हें बांधनी चाहिए सबसे पहली राखी, भाई का जीवन भर जायेगा खुशियों से

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Aug, 2025 06:33 PM
नारी डेस्क: रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा के बंधन का त्योहार है।  राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। जब आप किसी को राखी बांधते हैं, तो आप उनसे अपनी रक्षा की कामना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा जताते हैं और और उनसे संबंध को मजबूत करते हैं। इसलिए इस दिन कुछ विशेष देवताओं को राखी बांधकर आप उनके आशीर्वाद, शक्ति और संरक्षण की कामना कर सकते हैं।  चलिए जानते हैं रक्षाबंधन पर किन 5 देवताओं को राखी बांधनी चाहिए और क्यों?

PunjabKesari
भगवान गणेश 

उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। रक्षा के पर्व पर विघ्न दूर करने के लिए उन्हें सबसे पहले राखी बांधना शुभ होता है। इससे जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, भाई-बहन के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है।
 

भगवान विष्णु

वे सृष्टि के पालनकर्ता हैं और भविष्य की रक्षा के देवता माने जाते हैं। भगवान को राखी बांधने से  जीवन में संतुलन, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वैवाहिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं।
 

भगवान शिव 

शिव संसबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। वे जीवन में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें राखी बांधने से परिवार में सुरक्षा, मानसिक बल और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है।

PunjabKesari
भगवान श्री कृष्ण

भगवान श्री कृष्ण को पहली राखी बांधने से वह कोई संकट नहीं आने देते और हर मुसीबत से भक्तों की रक्षा करते हैं। 

हनुमान जी

हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के ग्याहरवें रूद्रावतार हनुमान जी कलयुग में धरती पर विराजमान है।  कहते हैं कि अगर हनुमान जी को राखी बांधी जाए, तो कुंडली से मंगल का प्रभाव कम हो जाता है।


देवताओं को  कैसे बांधें  राखी?


सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। रोली, चावल, फूल, मिठाई और राखी रखें और फिर  देवता को राखी बांधते हुए प्रार्थना करें कि “हे देव! मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें।”राखी सिर्फ भाई की कलाई पर ही नहीं, ईश्वर की कृपा पाने का एक दिव्य माध्यम भी है। इन पांच देवताओं को राखी बांधने से न सिर्फ भाई की उम्र लंबी होती है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।

