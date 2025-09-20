20 SEPSATURDAY2025 2:59:41 PM
Nari

जुबीन गर्ग के घर पर पसरा मातम, आज सिंगापुर से भारत आएगा सिंगर का पार्थिव शरीर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Sep, 2025 10:30 AM
जुबीन गर्ग के घर पर पसरा मातम, आज सिंगापुर से भारत आएगा सिंगर का पार्थिव शरीर

नारी डेस्क: गायक और सांस्कृतिक हस्ती ज़ुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर आज शाम गुवाहाटी पहुंचने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली और फिर गुवाहाटी लाया जाएगा। राज्य सरकार ने सरुसोजई स्टेडियम में एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जहां गर्ग का पार्थिव शरीर एक दिन के लिए रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।
PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने कहा- "इसके बाद परिवार तय करेगा कि वे पार्थिव शरीर को उनके घर लाना चाहते हैं या नहीं।" उन्होंने गर्ग के आवास का भी दौरा किया और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग सहित शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। असम की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों में से एक, 52 वर्षीय गर्ग का कल दोपहर सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने के लिए शहर में थे।

PunjabKesari
 वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी समेत देश के दिग्गज नेताओं और लाखों प्रशंसकों ने उनके असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। ‘या अली गाने'से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद निधन हो गया। वह 52 साल के थे। उनके अचानक निधन ने प्रशंसक, असमिया समुदाय के लोग सदमे में हैं।

PunjabKesari
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने शोक संदेश में ज़ुबीन गर्ग के निधन को भयानक त्रासदी बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट पर कहा कि जुबीन ने अपनी बेजोड़ आवाज से एक पीढ़ी को परिभाषित किया। उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियों से परे जाकर असमिया संगीत को नया आकार देने का काम किया। उनकी द्दढ़ता और साहस ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वह हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा जीवित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। उन्हें संगीत में समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनकी प्रस्तुतियां संगीत प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it