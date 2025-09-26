'जुबीन दा नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे...?' सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत के गम में नदी में कूदा फैन

नारी डेस्क: असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के यूं अचानक दुनिया से चले जाने का गम लोग भूला नहीं पाए हैं। एक फैन तो इस कदर सदमे में आ गया कि उसने सिंगर के गम को खुद को खत्म करने का फैसला ले लिया। बुधवार को गुवाहाटी के सरायघाट पुल पर, एक युवा ने दुख से अपने कपड़े फाड़ डाले और चिल्लाया: "जब ज़ुबीन दा नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? जय ज़ुबीन दा!" और फिर वह नीचे बह रही ब्रह्मपुत्र नदी में कूद गया।



यह नाटकीय दृश्य देखकर प्रत्यक्षदर्शी स्तब्ध रह गए। पांडु पुलिस की टीमों ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की मदद से सुआलकुची की पहाड़ियों तक एक व्यापक बचाव अभियान चलाया। असम पुलिस ने पुष्टि की कि वे उसे बचाने में सफल रहे, और अब वह चिकित्सा देखभाल में है। नदी के किनारे वह बेहोशी की हालत में मिला। वहीं इसी बीच गर्ग की मौत की जाँच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया।



मेघालय में जन्मे गर्ग 1990 के दशक की शुरुआत में असम के संगीत जगत में प्रसिद्ध हुए और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म गैंगस्टर (2006) के अपने हिट गीत "या अली" के बाद पूरे देश में एक जाना-पहचाना नाम बन गए। हिंदी के अलावा, उन्होंने अपनी मूल भाषाओं, असमिया, बांग्ला, नेपाली और कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए और विविध श्रोताओं के साथ एक वफ़ादार प्रशंसक आधार बनाया। अक्सर "असम की आवाज़" कहे जाने वाले गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के बाद निधन हो गया। समुद्र से बचाए जाने और गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाए जाने के बावजूद, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए।