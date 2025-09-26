अलविदा फाइटर... 62 साल बाद विदा हुआ देश का जांबाज MIG 21, आखिरी बार किया Good Bye

नारी डेस्क: वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरबेस के लिए प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान मिग-21 की अंतिम उड़ान भरी। 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान के विमानों को मार गिराने के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ 62 वर्षों तक भारतीय आकाश की रक्षा करने के बाद इस विमान बेड़े को सेवामुक्त कर दिया गया। सोवियत युग के लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन ने 2019 में तब सुर्खियां बटोरी थीं जब ग्रुप कैप्टन (तत्कालीन विंग कमांडर) अभिनंदन वर्थमान ने बालाकोट हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे उन्नत एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराकर इतिहास रच दिया था।

CULMINATION OF MIG-21 OPERATION IN IAF https://t.co/jqqywWowrY — Indian Air Force (@IAF_MCC) September 26, 2025



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निडल-नोज़ मिग-21 के सेवामुक्ति समारोह में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित सेवामुक्ति समारोह में 23 स्क्वाड्रन के अंतिम मिग-21 जेट विमानों, जिन्हें 'पैंथर्स' उपनाम दिया गया था, को विदाई दी गई। विंग कमांडर दिलबाग सिंह ने पहले मिग-21 स्क्वाड्रन, संख्या 28 का नेतृत्व किया था। इसे 'फर्स्ट सुपरसोनिक्स' स्क्वाड्रन संख्या 28 नाम दिया गया था और इसकी स्थापना 2 मार्च, 1963 को चंडीगढ़ में हुई थी।

#WATCH | Chandigarh | The decommissioning ceremony of the Indian Air Force's MIG-21 fighter aircraft fleet is underway.



MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963, and will be decommissioned today after 63 years of service. pic.twitter.com/AOnNNwhFek — ANI (@ANI) September 26, 2025



बाद में, विंग कमांडर दिलबाग सिंह एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। यहां वायुसेना अड्डे पर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना में अपने कार्यकाल के दौरान मिग-21 उड़ाने के अपने अनुभव के बारे में बात की। मिग-21 की विदाई में एक औपचारिक फ्लाईपास्ट और डीकमीशनिंग कार्यक्रम, और लैंडिंग पर जेट विमानों को वाटर कैनन सलामी शामिल थी। उड़ान भरने वाले पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल थीं, जो मिग-21 उड़ाने वाली अब तक की आखिरी महिला लड़ाकू पायलट थीं।भारतीय वायुसेना ने हाल ही में मिग-21 की सेवानिवृत्ति पर एक पोस्ट में कहा- "छह दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियाँ, एक ऐसा युद्ध अश्व जिसने राष्ट्र के गौरव को आसमान में पहुंचाया," ।



अधिकारियों ने कहा कि यह विदाई भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास में एक भावनात्मक अध्याय है, जिसकी वीरता और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। लंबे समय तक, यह विमान वायु शक्ति का प्रतीक बना रहा। आसमान में इसकी गर्जना देश के आत्मविश्वास से भर गई। इसे कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। इस विमान से अनगिनत किस्से और कहानियां जुड़ी हैं, जिन्हें मिग-21 हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा है। इस अवसर पर, वर्षों से मिग-21 के साथी पायलटों ने भी भावुक पल साझा किए। मिग-21 ने 1965 और 1971 के युद्धों, 1999 के कारगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट हवाई हमले जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया था। विशेष रूप से, बालाकोट के दौरान, विमान ने एक F-16 को मार गिराया था। यह विमान दशकों से भारतीय लड़ाकू पायलटों के प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग रहा है।

