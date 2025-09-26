26 SEPFRIDAY2025 9:29:54 PM
बिहार की महिलाओं को PM मोदी ने दिया दिवाली गिफ्ट , खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए

  • Updated: 26 Sep, 2025 03:01 PM
नारी डेस्क:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना को राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं को संबोधित करते हुए, मोदी ने योजना के तहत पहले से ही नामांकित 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक आज़ादी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाती है और उनके सपनों को उड़ान देती है। खुद को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं का "भाई" बताते हुए मोदी ने कहा- "आपके दोनों भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा, समृद्धि और स्वाभिमान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।" 


अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकती हैं महिलाएं

मोदी ने बताया कि यह योजना सुनिश्चित करती है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को इसका लाभ मिले। 10,000 रुपये के शुरुआती अनुदान के बाद, अगर शुरुआती राशि का इस्तेमाल स्वरोज़गार के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए, तो महिलाएं 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस धनराशि का उद्देश्य महिलाओं को किराना, कॉस्मेटिक या स्टेशनरी की दुकानों जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने, या डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और बकरी पालन जैसे कार्यों में संलग्न होने में मदद करना है। इस पहल में व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। 


महिलाओं को अब तक मिले ये लाभ

प्रधानमंत्री ने इस योजना को केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान से जोड़ते हुए कहा कि अकेले बिहार में ही लाखों लाभार्थी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की- "जिस तरह से डबल इंजन वाली सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, वह दिन दूर नहीं जब बिहार में देश में सबसे ज़्यादा लखपति दीदी होंगी।" उन्होंने जीविका कार्यक्रम के तहत बिहार के 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के मज़बूत नेटवर्क और हाल ही में शुरू किए गए जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन का भी ज़िक्र किया, जो इस योजना की पहुँच को मज़बूत करेगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना का ज़िक्र किया, जिसने करोड़ों महिलाओं को धुएँ से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई, और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी ज़िक्र किया, जिसके तहत बिहार में बने 50 लाख घरों में से ज़्यादातर में महिलाओं को क़ानूनी तौर पर मालिक बनाया गया है, जिससे उनकी स्थिति मज़बूत हुई है। 


महिलाओं का भविष्य संवारने में जुटी सरकार 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 85 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मुफ़्त राशन दिया है, जिनमें बिहार के 8.5 करोड़ लोग शामिल हैं। मोदी ने आयुष्मान भारत और मातृत्व वंदना योजना जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलों का भी ज़िक्र किया, जो मुफ़्त इलाज और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का ज़िक्र किया, जिसके तहत बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं की जांच की गई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए समापन किया कि मुद्रा योजना और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं पर सरकार का समग्र ध्यान महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिससे अंततः पूरे परिवार और समुदाय को लाभ होगा।
 

