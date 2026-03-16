लाइव शो में सिंगर की हरकत से मचा विवाद, महिला डांसर को उठाकर भीड़ में फेंका, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग काफी नाराजगी जता रहे हैं। इस वीडियो में भोजपुरी सिंगर Dhananjay Sharma एक लाइव शो के दौरान स्टेज पर डांस कर रही महिला डांसर को उठाकर भीड़ में फेंकते नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सिंगर के व्यवहार की कड़ी आलोचना शुरू कर दी है। कई यूजर्स इसे बेहद शर्मनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत बता रहे हैं।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर एक महिला डांसर परफॉर्म कर रही होती है। इसी दौरान सिंगर अचानक उसे गोद में उठा लेते हैं। पहले तो डांसर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सिंगर उसे एक बोरी की तरह उठाकर सीधे नीचे खड़ी भीड़ की ओर फेंक देते हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग डांसर को संभाल लेते हैं, जिससे वह गिरने से बच जाती है। बाद में कुछ लोग उसे वापस स्टेज पर भी लेकर आते हैं।

Tf is thiss??? Bhojpuri singer Dhananjay Sharma picked up a dancer from the stage and threw her into the crowd

pic.twitter.com/6g2M27R4Di — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 15, 2026

मंच पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया

इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य कलाकार और होस्ट भी थोड़े हैरान दिखाई देते हैं। वीडियो में होस्ट को कहते सुना जा सकता है – "ये गलत बात है… वो लड़की है न भैया, ऐसा करना ठीक नहीं है।" हालांकि, नीचे खड़ी भीड़ में से कुछ लोग इस घटना को मजाक या मनोरंजन की तरह लेते भी नजर आते हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सिंगर के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स का कहना है कि मंच पर किसी महिला कलाकार के साथ इस तरह का व्यवहार करना न सिर्फ गलत है बल्कि यह अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। एक यूजर ने लिखा, "यह बेहद शर्मनाक और घटिया व्यवहार है। किसी महिला कलाकार को उठाकर भीड़ में फेंकना मनोरंजन नहीं, बल्कि अपराध है।" वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि क्या यह कोई खतरनाक स्टंट था या फिर वास्तव में डांसर को चोट लगी है।

उठ रहे हैं कार्रवाई के सवाल

वीडियो सामने आने के बाद लोग प्रशासन से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले में सिंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाएं कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। इस वायरल वीडियो ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारों के व्यवहार और मंच पर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी कलाकार के साथ इस तरह की घटना न हो।