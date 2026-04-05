लाइव परफॉर्मेंस के बीच चीखकर भागी Sunanda Sharma, कैंसिल हुआ सिंगर का शो

नारी डेस्क: मशहूर पंजाबी सिंगर Sunanda Sharma का हाल ही में हुआ लाइव कॉन्सर्ट एक अप्रिय घटना के कारण अचानक सुर्खियों में आ गया। गाजियाबाद के आरकेजीआईटी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक युवक की हरकत ने पूरे इवेंट का माहौल बिगाड़ दिया और अंततः शो को बीच में ही रद्द करना पड़ा।

लाइव कॉन्सर्ट में उमड़ी भीड़ और उत्साह

3 अप्रैल की रात गाजियाबाद स्थित आरकेजीआईटी (RKGIT) कॉलेज में सुनंदा शर्मा का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ मौजूद थी। जैसे ही सिंगर स्टेज पर आईं, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर कोई उनके लोकप्रिय गानों पर झूम रहा था और माहौल पूरी तरह से संगीत में डूबा हुआ था। सुनंदा शर्मा भी अपने फैंस के लिए लगातार परफॉर्म कर रही थीं और कार्यक्रम सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा था। आयोजकों की ओर से भी व्यवस्था ठीक-ठाक नजर आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह शो बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

अचानक स्टेज पर चढ़ा युवक

कॉन्सर्ट के दौरान ही अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। भीड़ में मौजूद एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि सुरक्षा कर्मियों को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। स्टेज पर पहुंचते ही युवक सीधे सुनंदा शर्मा की ओर बढ़ा। उसने सिंगर को छूने की कोशिश की और फिर उनके पैरों पर गिर पड़ा। इस हरकत ने न सिर्फ सिंगर को चौंका दिया बल्कि पूरे माहौल को असहज बना दिया।

सिंगर घबराकर चीखते हुए स्टेज से भागीं

इस अचानक हुई घटना से सुनंदा शर्मा बुरी तरह घबरा गईं। उन्होंने जोर से चीख मारी और तुरंत स्टेज से पीछे की ओर भाग गईं। उस समय उनका माइक्रोफोन चालू था, जिसके कारण उनकी चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी। यह दृश्य वहां मौजूद दर्शकों के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। कुछ ही सेकंड में कार्यक्रम का माहौल उत्साह से डर और भ्रम में बदल गया।

कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा-तफरी

जैसे ही यह घटना हुई, कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कई लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जबकि कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान वह युवक कुछ समय तक स्टेज पर ही खड़ा रहा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। हालांकि, जल्द ही बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और स्टेज से नीचे उतार दिया।

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह युवक उसी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि उसने सुरक्षा घेरा कैसे पार किया और उसके इस कदम के पीछे क्या इरादा था। इस घटना ने कॉलेज प्रशासन और आयोजन समिति की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा में चूक पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम में, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां किसी का इस तरह स्टेज तक पहुंच जाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, ताकि कलाकारों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस घटना ने आयोजकों की तैयारी और प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

शो रद्द करने का लिया गया फैसला

घटना के तुरंत बाद माहौल इतना खराब हो गया कि कार्यक्रम को आगे जारी रखना संभव नहीं था। सिंगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने शो को बीच में ही रद्द करने का फैसला लिया। यह निर्णय दर्शकों के लिए निराशाजनक जरूर था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे आवश्यक माना गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक अचानक स्टेज पर पहुंचता है और सिंगर के पास जाने की कोशिश करता है। लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सिंगर की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि कुछ आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

गाजियाबाद में हुए इस कॉन्सर्ट की घटना ने यह साफ कर दिया है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। Sunanda Sharma के साथ हुई यह घटना न केवल उनके लिए डरावनी रही, बल्कि इसने आयोजकों को भी एक बड़ा सबक दिया है।

