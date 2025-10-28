नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अदनान सामी इन दिनों गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। ग्वालियर की रहने वाली लावण्या सक्सेना ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अब ग्वालियर जिला न्यायालय ने इंदरगंज थाना पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यानी पुलिस को बताना होगा कि शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

तीन साल पुराना मामला फिर चर्चा में

यह मामला साल 2022 का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदनान सामी की टीम ने ग्वालियर में एक संगीत कार्यक्रम (Musical Event) आयोजित करने के नाम पर लाखों रुपये लिए थे। ग्वालियर निवासी लावण्या सक्सेना ने बताया कि उन्होंने 27 सितंबर 2022 को होने वाले इस इवेंट के लिए 17 लाख 62 हजार रुपये बतौर एडवांस दिए थे। कुल कार्यक्रम की कीमत करीब 33 लाख रुपये तय हुई थी। एडवांस मिलने के बाद शो की तारीख फाइनल कर दी गई थी, लेकिन अंतिम समय में अदनान सामी की टीम ने कार्यक्रम रद्द कर दिया।

पैसे भी नहीं लौटाए, वादे भी अधूरे

लावण्या के अनुसार, शो रद्द होने के बाद टीम ने भरोसा दिलाया था कि इवेंट आगे किसी और तारीख में किया जाएगा या एडवांस राशि लौटा दी जाएगी। लेकिन कई महीनों तक इंतजार करने के बाद भी न तो कार्यक्रम हुआ और न ही पैसे लौटाए गए। बार-बार संपर्क करने पर टीम की ओर से केवल टालमटोल भरे जवाब दिए गए।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, तो कोर्ट पहुंची महिला

लावण्या सक्सेना ने इस पूरे मामले की शिकायत इंदरगंज थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन वहां से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत में धोखाधड़ी का परिवाद (Fraud Complaint) दायर किया। अब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस से कहा है कि वे पूरी जांच रिपोर्ट (Status Report) अदालत में पेश करें ताकि यह साफ हो सके कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

अदनान सामी या उनकी टीम की ओर से कोई बयान नहीं

इस पूरे मामले पर अब तक अदनान सामी या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि अदनान सामी ने पाकिस्तान छोड़कर साल 2016 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी और तब से भारत में ही रह रहे हैं।

ग्वालियर में चर्चा का विषय बना मामला

ग्वालियर में यह मामला इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मामला तीन साल पुराना था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अदालत के दखल के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जांच में तेजी आएगी और सच जल्द सामने आएगा।