आनंद कारज पर आया सुप्रीम आदेश, जज ने कहा- सिख शादियों के लिए भी जल्द बनाओ नियम

  Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Sep, 2025 06:29 PM
आनंद कारज पर आया सुप्रीम आदेश, जज ने कहा- सिख शादियों के लिए भी जल्द बनाओ नियम

नारी डेस्क:  सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख रीति 'आनंद कारज' द्वारा संपन्न सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए चार महीने के भीतर नियम बनाने और अधिसूचित करने का आदेश दिया।  पीठ ने उन राज्यों (और केंद्र शासित प्रदेशों) को निर्देश दिया, जिन्होंने अभी तक ऐसे नियम नहीं बनाए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 'आनंद कारज' द्वारा संपन्न विवाह बिना किसी भेदभाव के प्रचलित विवाह पंजीकरण ढांचे के तहत तत्काल प्रभाव से पंजीकरण के लिए प्राप्त हों।


कोर्ट ने ये  निर्देश किया जारी

 निर्देश जारी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक पहचान का सम्मान करने और नागरिक समानता सुनिश्चित करने वाले धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए, कानून को आनंद कारज विवाहों को प्रमाणित करने और अन्य विवाहों के समान व्यवहार करने के लिए एक तटस्थ मार्ग प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने कहा- "जब कानून आनंद कारज को विवाह के एक वैध रूप के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इसे पंजीकृत करने के लिए कोई तंत्र नहीं छोड़ता है, तो वादा केवल आधा ही पूरा होता है। अब यह सुनिश्चित करना बाकी है कि संस्कार से लेकर अभिलेख तक का मार्ग खुला, एकरूप और निष्पक्ष हो," ।


कोर्ट ने  पंजीकरण की चूक पर उठाए सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि 2012 के संशोधन द्वारा, संसद ने अधिनियम की धारा 6 को शामिल किया, जो राज्य पर ऐसे विवाहों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए नियम बनाने, विवाह रजिस्टर बनाए रखने और प्रमाणित अंश प्रदान करने का कर्तव्य डालती है, जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण में चूक आनंद कारज विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। न्यायालय का यह फैसला एक याचिका पर आया जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धारा के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।  आनंद कारज द्वारा संपन्न विवाहों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (2012 में संशोधित) की धारा 6 को संशोधित किया गया है।


याचिका में की गई ये अपील

याचिका में कहा गया है कि जहाँ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उक्त नियमों को अधिसूचित कर दिया है, वहीं कई अन्य ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इसके परिणामस्वरूप 2012 के संशोधन द्वारा अपेक्षित एक समान वैधानिक सुविधा तक असमान पहुंच हो रही है। याचिका में उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी किए और याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने राज्यों को निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा, इसने केंद्र को इस संबंध में छह महीने के भीतर एक समेकित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
 

