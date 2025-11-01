01 NOVSATURDAY2025 5:37:18 PM
Nari

Shocking Elimination के लिए हो जाइए तैयार, इस कंटेस्टंट को Bigg Boss ने दिखाया बाहर का रास्ता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Nov, 2025 09:30 AM
Shocking Elimination के लिए हो जाइए तैयार, इस कंटेस्टंट को Bigg Boss ने दिखाया बाहर का रास्ता

नारी डेस्क:  सलमान खान का शो बिग बॉस अपने ट्विस्ट और टर्न्स से हमें हैरान करने में कभी पीछे नहीं रहता। वीकेंड का वार पर घरवाले जहां एलिमिनेशन के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं बिग बॉस 19 के घर के अंदर से बड़ी खबर सामने आई है। एक कंटेस्टेंट स्वास्थ्य समस्याओं के कारण घर से बाहर हो गया है, ये और नहीं बल्कि प्रणित मोरे है जो हाल ही में घर का नया कैप्टन बना था।

PunjabKesari
सूत्रों की मानें तो प्रणित मोरे बिग बॉस 19 के घर से बेघर हो गए हैं। हालांकि अब वह मुख्य घर में नहीं हैं, लेकिन उनके सीक्रेट रूम में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस कदम की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि प्रणित फिलहाल घर से बाहर हैं।  इस बार नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल, नीलम गिरी, अमाल मलिक, माल्ती चाहर, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, शहबाज बदेशा और प्रणित मोरे थे। 
PunjabKesari

बिग बॉस 19 में प्रणित का सफ़र काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी के साथ अपने रिश्ते से लेकर अपनी कॉमिक टाइमिंग तक, इस स्टैंड-अप आर्टिस्ट ने अपनी हरकतों से सबका ध्यान खींचा है। उनके बाहर होने की खबर ने कई प्रशंसकों को हैरान और उत्सुक कर दिया है कि आगे क्या होगा। उनके सीक्रेट रूम में होने की संभावना ने चल रहे ड्रामे में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it