शॉकिंग! अनुषा दांडेकर का बयान कहा, करण कुंद्रा को किया यूज... फैंस का फूटा गुस्सा

नारी डेस्क: अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा का रिश्ता एक समय इंडस्ट्री के सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक था। दोनों कई साल तक साथ रहे और फिर अचानक उनका रिश्ता टूट गया। हालाँकि, दोनों ने अपने ब्रेकअप की वजह कभी साफ तौर पर नहीं बताई थी। लेकिन अब अनुषा के एक बयान ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। एक वायरल वीडियो में अनुषा कहती नजर आईं कि उन्हें कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं और उनके सभी रिश्ते सिर्फ “सिचुएशनशिप” थे।

“रिश्ते बस खालीपन भरने के लिए थे

अनुषा दांडेकर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उनके शो का हिस्सा बताया जा रहा है। इस क्लिप में अनुषा कहती हैं “सिचुएशनशिप का मतलब है जब आप किसी इंसान को सिर्फ अपनी सीट भरने के लिए रखते हैं। शादी, ट्रिप्स, या बर्थडे पर अकेलापन न लगे, इसलिए आप किसी के साथ रह लेते हैं, जब तक कि सही इंसान न मिल जाए।”

she was never in love 😭😭😭

used guys for sex, birthday, travels and then moved to next. pic.twitter.com/99QeN1FYnA — sky (@shiptothesky) October 4, 2025

उन्होंने आगे कहा,

“मेरे लिए ये बस एक प्लेसहोल्डर की तरह था। जब तक बेहतर इंसान सामने न आ जाए, तब तक उस जगह को कोई भर देता है... और जैसे ही सही इंसान मिलता है, वो रिश्ता खत्म हो जाता है।” करण कुंद्रा का नाम फिर आया चर्चा में इस बयान के बाद फैंस ने सीधा तीर करण कुंद्रा की ओर मोड़ दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि अनुषा ने अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने करण का इस्तेमाल किया था। लोगों का मानना है कि जब उन्होंने कहा, “मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं”, तो वो अपने पुराने रिश्तों, खासकर करण कुंद्रा के साथ के रिश्ते पर बात कर रही थीं।

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्स

वीडियो वायरल होने के बाद एक्स (पूर्व ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने अनुषा दांडेकर की जमकर आलोचना की। एक यूजर ने लिखा “वो बार-बार कहती हैं कि उनके सारे रिश्ते बस टाइमपास थे। तुम अपनी सोच बताओ, लेकिन दूसरों को उसमें क्यों घसीट रही हो?” “अगर तुम्हारे सारे रिश्ते सिचुएशनशिप थे तो तुमने कभी किसी की भावनाओं की कद्र ही नहीं की। करण कुंद्रा बहुत बेहतर इंसान हैं।”

करण कुंद्रा अब तेजस्वी प्रकाश के साथ खुश हैं

बता दें कि करण कुंद्रा फिलहाल टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में हैं, और दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। दोनों अक्सर पब्लिक इवेंट्स और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ खूबसूरत पल साझा करते दिखाई देते हैं। वहीं, अनुषा दांडेकर भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपने ग्लैमरस लुक्स और स्टाइलिश वीडियोज से सुर्खियां बटोरती हैं।

फैंस बोले “रिश्ता टूटे तो इज्जत बचाकर निकलो”

जहां कुछ लोग अनुषा को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कई फैंस ने यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद एक-दूसरे की इज्जत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक फैन ने लिखा -“रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। जो बातें दिल के अंदर रहनी चाहिए, वो पब्लिक में लाना सही नहीं है।”