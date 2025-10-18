सीलबंद पैकेट वाली लस्सी पीने से पहले पढ़ें ये खबर! सामने आई FSSAI की चौंकाने वाली रिपोर्ट

नारी डेस्क : त्योहारों के इस मौसम में जब हर कोई मिठाई, दूध, दही और लस्सी जैसे डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ा देता है, वहीं यूपी के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेहद गंदे हालातों में पैकेट बंद लस्सी तैयार करते हुए पाया गया।

जानकारी के मुताबिक, विभाग की टीम ने छापा मारते हुए देखा कि जिस नमक और सामग्री का इस्तेमाल लस्सी तैयार करने में किया जा रहा था, वह एक्सपायरी डेट पार कर चुकी थी। इसके अलावा, आसपास की सफाई की स्थिति इतनी खराब थी कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। गंदगी, सड़ा हुआ दही और खुले में रखी सामग्री देखकर अधिकारी भी दंग रह गए।

फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्पादन स्थल पर न तो स्वच्छता के मानक पूरे किए जा रहे थे और न ही हाइजीन का ध्यान रखा गया था। लस्सी जिस टंकी में तैयार की जा रही थी, वहां गंदगी की परत जमी हुई थी। कई जगह पर मक्खियां और बदबू का आलम था। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि यह लस्सी बाजार में पहुंचकर लोगों की सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती थी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस यूनिट से तैयार लस्सी कई शहरों में सप्लाई की जा रही थी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग पूरे प्रदेश में ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर लगातार निगरानी रख रहा है। विभाग ने साफ कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या अस्वच्छ उत्पादन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि पैकेट बंद दूध, दही या लस्सी खरीदते समय हमेशा FSSAI मार्क और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। क्योंकि अब यह साफ है कि कई कंपनियां या यूनिट्स स्वच्छता के नियमों की खुलकर अनदेखी कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी ताजा दूध-दही का सेवन करते हैं, इसलिए वहां हालात बेहतर हैं। लेकिन शहरों में तैयार हो रहे ये उत्पाद लोगों की सेहत से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं।

अगर आप दूध, दही या लस्सी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि घर पर ही ताजा सामग्री से तैयार करें। बाज़ार के पैकेट बंद उत्पाद देखने में आकर्षक भले लगें, लेकिन उनकी सच्चाई कई बार बेहद डराने वाली होती है।

