10 AUGSUNDAY2025 2:32:44 PM
Nari

सावन के अंतिम सोमवार पर करें ये काम, मिलेगी महादेव की विशेष कृपा

  • Edited By PRARTHNA SHARMA,
  • Updated: 30 Jul, 2025 12:42 PM
सावन के अंतिम सोमवार पर करें ये काम, मिलेगी महादेव की विशेष कृपा

नारी डेस्क: सावन का महीना अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हिंदू धर्म में सावन मास को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। पुराणों में भी सावन के महीने को बहुत महत्व दिया गया है। इस मास में आने वाले सोमवार विशेष फलदायी माने जाते हैं क्योंकि ये दिन भगवान शिव को समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवारों में किए गए उपासना और पूजा के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। सावन मास में चार सोमवार आते हैं जिनमें से तीन सोमवार अब बीत चुके हैं। अभी केवल एक ही सोमवार बचा है जो इस मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सोमवार होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है।

इस साल सावन का समय

इस वर्ष सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हुई थी और यह मास 9 अगस्त तक रहेगा। सावन के इस पूरे महीने में चार सोमवार पड़ते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सोमवार अब बीत चुका है। इस महीने का चौथा और आखिरी सोमवार 4 अगस्त को है जो सावन मास का अंतिम और सबसे शुभ सोमवार भी है।

चौथा श्रावण सोमवार कब है?

सावन का चौथा और आखिरी सोमवार इस साल 4 अगस्त को पड़ रहा है। यह दिन भगवान शिव को खुश करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी शामिल है। इसके अलावा, 4 अगस्त को सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जो इस दिन को और भी ज्यादा पावन और खास बनाती है।

PunjabKesari

ये भी पढ़े: शादी-विवाह में समस्याएं हों तो क्यों की जाती है शिवजी की पूजा?

भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय

व्रत रखें: सावन के अंतिम सोमवार को व्रत रखना बेहद शुभ होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे करने से व्यक्ति के मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।

भगवान शिव का अभिषेक करें: इस दिन शिवलिंग का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करना आवश्यक है। गंगाजल से अभिषेक करने से शिवजी के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है।

फूल और फल अर्पित करें: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा धतूरा के फल और विभिन्न प्रकार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये सामग्री शिवजी को बेहद प्रिय होती हैं और इन्हें चढ़ाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है।

सावन के आखिरी सोमवार का महत्व

सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, सावन के अंतिम सोमवार को विधि-विधान से किए गए उपवास और अभिषेक से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से न केवल इस दिन बल्कि पूरे वर्ष सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है।

इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों से व्यक्ति का मन और जीवन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। साथ ही, भगवान शिव की आशीष से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं।

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it