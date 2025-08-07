19 AUGTUESDAY2025 12:03:13 PM
Nari

शुक्रवार को सावन पूर्णिमा पर करें ये 5 खास उपाय, मिलेगी लक्ष्मी नारायण की कृपा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Aug, 2025 03:12 PM
शुक्रवार को सावन पूर्णिमा पर करें ये 5 खास उपाय, मिलेगी लक्ष्मी नारायण की कृपा

 नारी डेस्क: शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस बार शुक्रवार के दिन सावन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिससे यह दिन और भी अधिक शुभ हो गया है। अगर आप इस खास दिन कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय कर लेते हैं, तो इससे न सिर्फ आपके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि धन, सुख और तरक्की भी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं इस खास दिन के चमत्कारी उपाय...

धन बढ़ाने के लिए मां लक्ष्मी को अर्पित करें ये चीजें

शुक्रवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा करते समय उन्हें ये चीजें अर्पित करें:

एक लाल रंग की साड़ी या कपड़ा

हल्दी

दूर्वा (हरा पत्ता)

थोड़ा सा धन

जीरा (या कच्चा चावल)

PunjabKesari

इसके बाद अगली सुबह मंदिर से हल्दी और धन को उठाकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। जीरा या चावल को अपने रसोई के डिब्बे में मिलाएं। ध्यान रहे – वह डिब्बा कभी खाली न हो। माना जाता है कि इससे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती।

 सुख-शांति के लिए चढ़ाएं खीर और चंद्रमा को अर्घ्य दें

शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा के बाद उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। यदि संभव हो, तो उसमें थोड़ा केसर भी मिला दें। शाम के समय, जब पूर्णिमा का चंद्रमा निकले, तो चंद्रमा को वही खीर अर्पित करें। इससे जीवन की परेशानियाँ धीरे-धीरे दूर होती हैं और घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

PunjabKesari

मनोकामनाएं पूरी करने के लिए करें चंद्रमा को दूध से अर्घ्य

पूर्णिमा की शाम चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान आप नीचे दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं “ॐ चन्द्राय नमः” इस उपाय से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं, पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ती है, और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं।

माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने का उपाय

शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी की आरती करते समय कपूर और लौंग जलाकर आरती करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को यह आरती जरूर दिखाएं। इससे घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। साथ ही, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं और यह मंत्र जपें “ॐ कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद” इससे जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए करें ये छोटा उपाय

शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें और कुछ देर के लिए धूपबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। साथ ही, यह प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे। इस उपाय से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। शुक्रवार और सावन पूर्णिमा का संगम बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये छोटे-छोटे उपाय कर लें, तो इससे धन में वृद्धि, पारिवारिक सुख-शांति और जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है।

PunjabKesari

ध्यान रखें – सच्चे मन से की गई पूजा और अच्छे कर्म ही असली उपाय होते हैं।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it