  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Sep, 2025 05:06 PM
संस्कारी नहीं हैं हिना खान’, सास ने नेशनल टीवी पर खोली बहू की पोल, बोलीं ...

नारी डेस्क:   टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी खूब चर्चा में हैं। वह अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं। हाल ही में इस शो के एक एपिसोड में हिना की सास भी पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी बहू हिना की पोल खोल दी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सास ने टीवी पर खोली हिना की पोल

शो में हिना की सास ने उनकी तारीफ करने के बजाय उनके बारे में कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि वह घर में अलग-अलग खाना बनाती हैं, लेकिन हिना खाना देखकर हमेशा शिकायत करती हैं कि इसमें ज्यादा मसाले हैं या कम। सास ने कहा, “इसको किसी भी मसाले की पहचान नहीं है, किचन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हर चीज़ में नखरें हैं। मैं सास हूं, लेकिन घर में इससे पंगा कौन लेगा?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘संस्कारी नहीं हैं हिना खान’

सास ने आगे कहा कि जब उन्होंने हिना को टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में देखा था, तो सोचा था कि उन्हें भी ऐसी बहू मिलेगी। लेकिन अब बहू तो मिल गई, लेकिन वह बिल्कुल भी संस्कारी नहीं हैं। यह सुनकर हिना खान काफी हैरान रह गईं। वहीं, उनके पति रॉकी भी एक कोने में खड़े अपना चेहरा छुपाते नजर आए।

हिना और रॉकी की मुलाकात कैसे हुई?

हिना और रॉकी की मुलाकात टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर हुई थी। वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और फिर उनका प्यार भी परवान चढ़ा। कई साल डेट करने के बाद दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की। अब वे ‘पति पत्नी और पंगा’ शो में एक-दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं।

हिना खान की सास ने नेशनल टीवी पर अपनी बहू के बारे में जो बातें कहीं, वह काफी चर्चा में हैं। यह शो दर्शकों को हिना और रॉकी की पर्सनल लाइफ के करीब ले जाता है, जहां दोनों के बीच के मजेदार पलों के साथ-साथ कुछ झगड़े भी दिखाए जाते हैं।  

