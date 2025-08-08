अपनी बहनों पर जान छिड़कते हैं Sanjay Dutt, मां की कॉपी है बड़ी बहन लेकिन कभी लाइमलाइट में नहीं आई

नारी डेस्कः संजय दत्त को इंडस्ट्री में सब प्यार से संजू बाबा कहते हैं। संजय दत्त तो नामी एक्टर हैं ही उनके पेरेंट्स भी अपने अपने जमाने के फेमस स्टार्स थे। नरगिस दत्त और सुनील दत्त का नाम इंडस्ट्री नहीं भूल सकती लेकिन संजय दत्त की जिंदगी में उनकी बहनें भी खास अहमियत रखती हैं। संजय दत्त की जिंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव आए लेकिन बहनों ने कभी भाई का साथ नहीं छोड़ा। भले ही वो दोनों लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं लेकिन संजय दत्त के दिल के बहुत करीब हैं। लोगों को इस बारे में कम ही जानकारी हैं कि संजय दत्त की बहनें क्या कहती हैं और कहां रहती हैं खासकर नम्रता दत्त के बारे में चलिए आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं।





बहनों से बड़े हैं संजय दत्त, ब्रेस्ट फ्रैंड से की नम्रता दत्त की शादी

संजय दत्त, अपनी दोनों बहनों से बड़े हैं। संजय दत्त के बाद नम्रता दत्त हैं फिर प्रिया दत्त है। नम्रता दत्त की शादी अपने समय के स्टार रहे कुमार गौरव से हुई जो संजय दत्त के बेस्ट फ्रैंड रहे हैं और बाद में उनके जीजा भी बने। दो साल डेट करने के बाद कुमार ने नम्रता से शादी की थी । नम्रता और गौरव की दो बेटियां हैं साची और सिया कुमार। किसी समय कुमार गौरव की शादी राज कपूर की बेटी रीमा जैन से होने वाली थी क्योंकि कुमार गौरव के पिता राजेंद्र गौरव-राज कपूर के पक्के दोस्त थे और वह दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे लेकिन कुमार गौरव ने ये रिश्ता तोड़ दिया था जिसके बाद राज कपूर कुमार गौरव से इतना नाराज़ हो गये थे कि उन्होंने कुमार गौरव और अपने दोस्त से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद कुमार गौरव का करियर ही फ़्लॉप हो गया।



नम्रता फिल्मी दुनिया से बिलकुल दूर रही। उनके पेरेंट्स और भाई बॉलीवुड के नामी स्टार रहे हैं और बहन प्रिया दत्त नामी राजनेत्री बावजूद इसके नम्रता ने एकदम सिंपल लाइफ जी रही हैं क्योंकि मां नरगिस की मौत ने उन्हें रातों-रात बड़ा कर दिया था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी लेकिन जब पिता सुनील दत्त का निधन हुआ तो वह काफी इमोशनल हो गई थीं हालांकि उनकी छोटी बहन प्रिया एक मजबूत महिला है। नम्रता की नैन-नक्श काफी हद तक अपनी मां नरगिस से मिलते हैं। एक समय संजय और नम्रता के रिश्ता काफी तनाव पूर्ण हो गया था और उसकी वजह थी संजय की तीसरी शादी। रिपोर्ट्स की मानें तो एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद नम्रता संजय की तीसरी शादी जो वह मान्यता से कर रहे थे, में शामिल नहीं हुई थी।मान्यता से शादी करने के चलते ही भाई-बहन के रिश्ते तनावपूर्ण हुए थे। इस बात से उनकी छोटी बहन प्रिया भी काफी नाराज रही थीं।





प्रिया दत्त की शादी से नाराज थे संजू बाबा, नहीं की एक साल बात

प्रिया दत्त की शादी से उनके भाई नाराज हो गए थे। बात इतनी बिगड़ गई थी कि संजय ने अपनी बहन और बहनोई से सालभर बात नहीं की थी। दरअसल, प्रिया दत्त ने 36 साल की उम्र में बिजनेसमैन ओवेन रोंकोन से शादी की थी। वह पत्नी प्रिया से 3 साल छोटे हैं। ओवेन तब अपनी छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाया करते थे। Mr. and Mrs. Dutt: Memories of Our Parents नाम की किताब में प्रिया दत्त ने बताया है कि जब उन्होंने पिता सुनील दत्त से ओवेन के बारे में बताया तो वह चौंक गए थे। पहले तो वह इस शादी से कतराए लेकिन फिर बाद में राजी हो गए थे लेकिन इस शादी से भाई संजय खुश नहीं थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ये शादी हुई तो वह ना प्रिया से बात करेंगे ना बहनोई से । ऐसा हुआ भी लेकिन समय के साथ संजय की नाराजगी खत्म हुई और आज संजय के सबसे क्लोज उनकी बहन प्रिया ही हैं। बहनोई ओवेन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं।



प्रिया ने एकदम सिंपल तरीके से शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार के ही मैंबर्स थे। खबरों की मानें तो शादी के कार्ड भी नहीं छपे थे लोगों को SMS से न्योता दिया गया था। नम्रता ने संगीत सेरेमनी का आयोजन किया था जबकि शादी में सिर्फ कन्यादान की रस्म निभाई गई थी क्योंकि ऐसा सुनील दत्त चाहते थे। शादी के बाद सुनील दत्त ने अपने बंगले की छत पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी में पहुंचे मेहमानों तक को खबर नहीं थी कि यह पार्टी किस खुशी में दी जा रही है। जब मेहमानों ने दुल्हन के जोड़े में सजी प्रिया को देखा तो हर कोई हैरान रह गया था। प्रिया के दो बेटे हैं सुमैर रोंकोन और सिद्धार्थ रोंकोन।

खैर आज संजय दत्त अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आपको संजय दत्त और उनकी बहनों से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।



