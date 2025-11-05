4 लाख की केसर 5 रुपए के पैकेट में कैसे?  पान मसाला की ऐड को लेकर बुरे फंसे सलमान खान

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कोटा उपभोक्ता अदालत में उनके ख़िलाफ एक शिकायत दर्ज होने के बाद कानूनी मुश्किल में पड़ गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा प्रचारित एक लोकप्रिय पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन "भ्रामक" थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी द्वारा दायर शिकायत में ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। शिकायत के बाद, कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने अभिनेता को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब मांगा है।



4 लाख की केसर 5 रुपए के पैकेट में

शिकायत के अनुसार, राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता सलमान खान, उत्पाद को "केसर युक्त इलायची" और "केसर युक्त पान मसाला" बताकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इन दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि लगभग 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला केसर, तार्किक रूप से 5 रुपये वाले उत्पाद का घटक नहीं हो सकता।



कैंसर का खतरा बढ़ाता है पान मसाला

शिकायत में आगे कहा गया है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन युवाओं को पान मसाला खाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या से जुड़ा है।अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने कहा- "राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता सलमान खा दावा करते हैं कि उनके उत्पाद में केसर है और वे युवाओं को इसे खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सलमान खान कई लोगों के लिए आदर्श हैं। हमने कोटा उपभोक्ता न्यायालय में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं,"।



युवाओं में गलत संदेश फैलाने का आरोप

मोहन सिंह ने आगे कहा- "दूसरे देशों में मशहूर हस्तियां या फिल्मी सितारे कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार भी नहीं करते, लेकिन वे तंबाकू और पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे युवाओं में गलत संदेश न फैलाएं क्योंकि पान मसाला मुंह के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है।" कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया है और 27 नवंबर, 2025 को सुनवाई निर्धारित की है। फ़िलहाल, निर्माता कंपनी और बॉलीवुड अभिनेता, दोनों के जवाब का इंतज़ार है।