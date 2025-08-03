10 AUGSUNDAY2025 2:31:48 PM
Nari

रुबीना दिलैक की बहन और पिता का एक्सीडेंट, गाड़ी को पीछे से मारी टक्कर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Aug, 2025 01:15 PM
रुबीना दिलैक की बहन और पिता का एक्सीडेंट, गाड़ी को पीछे से मारी टक्कर

नारी डेस्क:  टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की छोटी बहन ज्योतिका दिलैक का हाल ही में एक सड़क हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उनके साथ उनके पिता और पति रजत भी मौजूद थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं।

कहां हुआ हादसा?

ज्योतिका, उनके पति रजत और पिता जी चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसी जगह पर, जहां सड़क पर काम चल रहा था और कीचड़ फैला हुआ था, उनकी गाड़ी को पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी में बड़ा डेंट आ गया और डिक्की भी नहीं खुल पा रही थी। ज्योतिका ने इस एक्सीडेंट की जानकारी अपने यूट्यूब व्लॉग के ज़रिए दी। उन्होंने बताया कि सभी काफी डर गए थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को शारीरिक चोट नहीं आई। इसके बाद वे सभी सुरक्षित अपने घर लौट आए।

ये भी पढ़ें: सोते वक्त लार गिरने की वजह कोई आदत नहीं, हो सकती है इस Vitamin की कमी!

किस काम से थे बाहर?

ज्योतिका दिलैक हाल ही में थाईलैंड ट्रिप से लौटी थीं और अपने घर शिमला जा रही थीं। उनके पिता सेब बेचने के बाद चंडीगढ़ से वापस लौट रहे थे।

रुबीना दिलैक का करियर

रुबीना ने छोटे पर्दे पर 'छोटी बहू' सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें वो राधिका के किरदार में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की', 'बिग बॉस 14', 'लाफ्टर शेफ', और अब 'पति पत्नी और पंगा' जैसे शोज़ में काम किया है।

यह हादसा डरावना जरूर था, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। फैंस और परिवार के लिए यह बड़ी राहत की बात है। ज्योतिका ने इस अनुभव को यूट्यूब पर शेयर करके अपने दर्शकों को सच्चाई से अवगत कराया।
   

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it