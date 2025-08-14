हिरासत में ली गई खूबसूरत एक्ट्रेस, अपने ही फैन पर बरसाई थी जूतियां और काट दिया था कान

नारी डेस्क: रेणुकास्वामी हत्याकांड की मुख्य आरोपी कन्नड अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के सभी आरोपियों की जमानत रद्द होने की खबर आने के बाद एक टीम गौड़ा के घर पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।



कोर्ट ने आरोपियों की जमानत की रद्द

कन्नड अभिनेता दर्शन को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उन्हें बृहस्पतिवार को कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर पुनाजनूर जांच चौकी पर अपनी गाड़ी में देखा गया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता दर्शन और हत्या के मामले में अन्य आरोपियों को दी गई जमानत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को दर्शन और अन्य आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया और मुकदमे की सुनवाई शीघ्रता से करने का आदेश दिया।



पवित्रा को फैन ने भेजे थे अश्लील संदेश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पवित्रा के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने उन्हें अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे नाराज दर्शन ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। रेणुकास्वामी का शव 9 जून, 2024 को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मामले में आरोपी संख्या एक पवित्रा गौड़ा रेणुकास्वामी की हत्या का ‘मुख्य कारण' थी। उन्होंने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।



फैन को दिए गए थे बिजली के झटके

क्राइम सीन से एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें रेणुकास्वामी अपनी जान की भीख मांगता नजर आया था। हैरानी की बात ये है कि पवित्रा ने खुद जूती से उस पर हमला किया था। इतना ही नहीं उसे प्रताड़ित करने के लिए बिजली के झटके दिए गए थे, उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। एक कान गायब था और अंडकोष फटे हुए थे। बुरी तरह मारपीट करने के बाद आरोपियों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था।

