दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने मारा थप्पड़

नारी डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली से बेहद बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय मुख्यमंत्री गुप्ता आम लोगों की शिकायतें सुन रहीं थीं। एक शख्स भी अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा और उसने गुप्ता पर हमला कर दिया।



उसके इस हमले की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस हमलावर शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा- ‘‘दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।'' उन्होंने कहा- ‘‘उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कारर्वाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।''