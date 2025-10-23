23 OCTTHURSDAY2025 7:08:22 PM
बेटी राहा की वजह से रात 9 बजे सो जाते हैं रणबीर और आलिया,  हर पेरेंट्स को अपनानी चाहिए ये Good Habits

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Oct, 2025 05:43 PM
नारी डेस्क: अलिया भट्ट ने खुलासा किया कि उनकी और उनके पति रणबीर कपूर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उनकी बेटी रहा कपूर का जन्म हुआ। यह बदलाव सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और रोजमर्रा की दिनचर्या में भी आया। अलिया भट्ट ने बताया कि उनका पति रणबीर कपूर यह सुनिश्चित करते हैं कि वे दोनों  रात 9 बजे तक सोने चले जाएं, यह यह उनकी बच्ची और परिवार के लिए अच्छी दिनचर्या बनाए रखने का तरीका है।


मां- बाप की अच्छी आदत बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद 

इसका मतलब है कि रणबीर और अलिया दोनों समय पर सोने की आदत रखते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहे, और यह आदत बच्चों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनती है। अगर माता-पिता समय पर सोते हैं और उठते हैं, तो बच्चे भी उनकी आदत को देख कर स्वस्थ नींद का पैटर्न अपनाते हैं। इससे बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर या नींद की कमी की संभावना कम हो जाती है।


स्वास्थ्य पर असर

अच्छी नींद से बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, उनका मूड बेहतर रहता है और शारीरिक विकास  सही ढंग से होता है। मां-बाप जब नियमित समय पर सोते और जागते हैं, तो घर का माहौल शांत और संतुलित रहता है। इससे बच्चों में तनाव कम होता हैऔर उनका भावनात्मक विकास बेहतर होता है। बच्चे माता-पिता की आदतों को मॉडल के रूप में अपनाते हैं। अगर वे जल्दी सोते हैं और स्वस्थ दिनचर्या रखते हैं, तो बच्चे भी स्वस्थ आदतें और अनुशासन सीखते हैं।


समय प्रबंधन और जिम्मेदारी सीखना

समय पर सोने से बच्चों को भी यह समझ आता है कि काम, पढ़ाई और आराम का संतुलन कैसे रखा जाता है। मां-बाप की जल्दी सोने की आदत बच्चों में स्वस्थ नींद, बेहतर स्वास्थ्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन लाती है। यह बच्चों के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद लाभकारी है।
 

