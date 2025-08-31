01 SEPMONDAY2025 7:51:59 AM
रामायण फेम डायरेक्टर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 31 Aug, 2025 04:32 PM
नारी डेस्क : टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रामायण जैसे ऐतिहासिक शो के निर्देशक रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन हो गया है। आज, 31 अगस्त की सुबह 10 बजे, उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रेम सागर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर ही आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन आज सुबह वे इस दुनिया को अलविदा कह गए।

आज होगा अंतिम संस्कार

प्रेम सागर का अंतिम संस्कार आज ही (31 अगस्त) को मुंबई के जुहू स्थित पवनहंस श्मशान घाट में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। उनके निधन से न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

प्रेम सागर का योगदान – धर्म और सिनेमा का संगम

प्रेम सागर ने अपने पिता की तरह ही भारतीय दर्शकों को कई बेहतरीन धार्मिक और पारिवारिक शोज़ दिए। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-

टीवी शो 'अलिफ लैला' – लोकप्रिय पौराणिक और फैंटेसी शो के रूप में जाना जाता है।

कामधेनु गौमाता' (2025) – हाल ही में बना धार्मिक शो।

'काकभुशुंडी रामायण' (2024) – रामकथा पर आधारित एक और धार्मिक प्रोजेक्ट।

 'हम तेरे आशिक हैं' (1979) – एक रोमांटिक फिल्म।

'बसेरा' (2009) – पारिवारिक ड्रामा।

'जय जय शिव शंकर' (2010) – भगवान शिव पर आधारित एक फिल्म।

प्रेम सागर ने Sagar Arts के बैनर तले कई प्रोजेक्ट्स को संभाला और पौराणिक कहानियों को नए अंदाज़ में दर्शकों के सामने लाने में अहम भूमिका निभाई।

इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान

प्रेम सागर के निधन से भारतीय टेलीविजन और धार्मिक कंटेंट की दुनिया को एक बड़ी क्षति हुई है। वे न सिर्फ एक निर्देशक और निर्माता थे, बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को दर्शकों के दिलों तक पहुँचाया।

ईश्वर उनके परिवार को यह अपूरणीय क्षति सहन करने की शक्ति दे। प्रेम सागर जी की आत्मा को शांति मिले।
 

 

